Charles e o charme

Há qualquer coisa de misteriosamente reconfortante em “La Bohéme”, canção concebida no talento de Jacques Plante e Charles Aznavour e nascida para o mundo em 1965. Talvez seja o timbre do segundo, as palavras do primeiro, a musicalidade de ambos que tornaram este tema um indisfarçável ícone da música francesa. Assim o recordo e a ele recorro para sublinhar a perda que foi a morte recente de Shahnour Vaghinag Aznavourian, o francês de arménia ascendência nascido em 1924 no parisiense bairro de Saint-Germain-des-Prés.

Filho de pais ligados às artes, a da música surge muito nova na vida que seria longa do “charmeur” de modesta estatura física, grandioso na importância que teve para a glorificação da “chanson française”. É certo que muitos foram os protagonistas que a ajudaram a conquistar um público simultaneamente transversal e universal. Charles Aznavour cumpriu a preceito a involuntária missão, pese embora a música tenha sido apenas um das suas inúmeras conquistas; desde logo, a sua participação ativa na proteção a famílias de judeus durante a II Guerra Mundial, em plena ocupação nazi; a ousadia e o risco foram partilhados com sua irmã Aida e o feito não foi esquecido: ambos receberam no ano passado o Raoul Wallenberg Award, que premeia a coragem e abnegação dos que ajudam os mais necessitados. Também em 2017, os irmãos Aznavour mereceram uma menção especial do Presidente israelita pela sua conduta extraordinária na França ocupada.

A luta pelos direitos de autor, a sua generosidade contínua para com o povo arménio desde o trágico sismo de 1988, a defesa intransigente dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, estas e outras causas marcaram de igual modo os 94 anos de Aznavour entre nós. Nós, os que lhe prestamos tributo, os que lembramos o que muitos esqueceram ou nem sequer souberam: que deixou um impressionante legado que ronda as mil canções, as sete dezenas de participações no cinema, a sua “recompensa” com uma estrela no Passeio da Fama de Hollywood (2016), a sua dezena e meia de distinções nacionais e internacionais. Lá fora, muitos foram os que quiseram o convívio artístico com o irredutível gaulês de origem arménia; os nomes que o quiseram dizem tudo: Bing Crosby, Bob Dylan, Elton John, Ray Charles, José Carreras, Frank Sinatra. (Lembram-se de quantos europeus entraram em duetos com “The Voice”? Pois é: não são muitos.)

Foto AFP / Getty Images

A consistente popularidade de Aznavour explica-se pela notoriedade do seu trabalho: 180 milhões de discos vendidos ao longo de quase sete décadas impressionam pela quantidade e não se desvanecem na qualidade: “La Bohéme”, “She”, “Que C´est Triste Venize”, “Et Pourtant”, “Les Deux Guitares” ou “Lisboa” são ínfimos exemplos da voz e da escrita do petit Charles. Assim lhe chamo sem menosprezo, assim o nomeio porque assim o vi, ao longe, uma única vez, nos confins da plateia distante no Pavilhão Atlântico. E, no entanto, ouvi-o como se a meu lado estivesse, pressenti-o entre cada canção, embevecido e rendido à figura que era já octogenária; daí a surpresa maior, a recordação mais vivida: ao som acelerado da valsa de “La Bohéme” vislumbrei-o na distância de uma dança que era ao mesmo tempo enlevo e frenesim, calor e sentimento, que ia e vinha uma e outra vez em toda a largura de um palco, até os acordes esmorecerem e o público não se desvanecer no aplauso prolongado e merecido.

Hoje, é no vinil antigo e na modernidade do “streaming” que oscilam as memórias de monsieur Aznavour. Consigo “vê-lo” na música, vê-lo consigo no cinema: “And Then There Were None”, feliz adaptação do homónimo de Agatha Christie em 1974, “Disparem Sobre o Pianista”, de Truffaut (1960) ou “Les Fantômes du Chapelier”, um injustamente esquecido filme do grande Claude Chabrol (1982) são escassos exemplos do desempenho de Charles Aznavour no grande écrã. De todo o modo, o que aqui se sublinha é a necessidade urgente, a necessidade vital de aceder à obra do multifacetado Artista, assim mesmo – com maiúscula – que partiu quando caminha para o século de uma vida que, em quase um século, em boa hora nos ofereceu a partilha de Aznavour.

E se atentarmos em quanto distante está dos parâmetros que atualmente regem a música enquanto indústria, aí então apercebemo-nos ainda mais da importância do legado que tão generosamente foi construído e nos foi deixado pelo francês que gostava de Amália e apreciava a vida, pelo que, deixemo-nos levar sem esforço pelo sonho que nos concedeu e que nos seduz na nostalgia de um tempo que não precisava de “hashtags” para ser vivido. Perante a sua memória me curvo enquanto faço votos sinceras para que da minha não se apaguem as palavras nem a música de Charles Aznavour. Au revoir.