A síndrome do turista em fila

De visita a Londres há umas duas semanas, confrontei-me, ainda antes da partida, e ao programar algumas etapas da viagem, com um absoluto inesperado. O Victoria & Albert Museum tinha (e tem) em cartaz uma exposição dedicada ao espólio de Frida Kahlo. Intitula-se “Frida Kahlo Making Her Self Up”, está patente até 18 de novembro e revela uma faceta muito pessoal da pintora mexicana, em particular através da exuberância dos seus vestidos, bem como dos inúmeros artefactos com que construía a sua personalidade. Desde o modo como intervinha nos coletes que a doença a forçara a usar, até à festa para o olhar contida em cada um dos seus pares de sapatos. Tudo isto acompanhado de fotografias e um ou outro dos seus quadros.

Nada de extraordinário, portanto, a não ser a circunstância de nada daquilo alguma vez ter sido mostrado fora do México. Das mesmas arcas que estiveram fechadas meio século e de onde saiu todo este material, o Centro Português de Fotografia, no Porto, tem neste momento uma grande exposição intitulada “Frida Kahlo – As suas fotografias”. O espanto anterior à partida vem de uma constatação surpreendente. A página oficial do museu londrino informa, a quem pretenda comprar bilhetes para evitar as tradicionais filas de espera, que a exposição está esgotada até o dia do encerramento, a 18 de novembro.

Um contacto posterior permitiu perceber que todos os dias o museu disponibiliza umas dezenas variáveis de entradas, vendidas por ordem de chegada. Resultado: em cada dia, na melhor das hipóteses a partir das 8h30, mas a tendência é para ser cada vez mais cedo, formam-se à porta do V&A, que abre apenas às 10h, filas de turistas ansiosos por obter o cada vez mais disputado bilhete de entrada. Com a certeza da impossibilidade de a oferta ser insuficiente para a todos satisfazer.

D.R.

Há quem repita. No dia em que consegui aceder à exposição, o primeiro da fila era um jovem siberiano. Estava na sua segunda tentativa e, por isso, madrugara. Logo de seguida, duas jovens londrinas atualmente a trabalharem no Kuwait. Tinham chegado na véspera e a primeira ação do dia fora dirigirem-se bem cedo para o V&A, de modo a assegurarem entrada na exposição de que todos falam.

O que é devastador neste processo é perceber como a simples existência das filas desencadeia um incontrolável movimento de curiosidade do turista. Não pode deixar de estar ou ir aonde todos vão. Porque se tanta gente o quer, então ele, turista individualmente considerado, não pode deixar de querer. Poderá, ou não, ser uma forma de não se sentir excluído. Poderá ser uma forma singular de assumir um sentido de pertença.

Os museus percebem esta dinâmica. Estão atentos e até, por vezes, preocupados com os efeitos negativos para a sua própria imagem da multiplicação de filas intermináveis para acesso às suas salas. A experiência de estar horas a aguardar um bilhete pode transformar-se numa verdadeira tortura, capaz de afastar de forma definitiva os menos dados a estes momentos sacrificiais.

Foto DeAgostini / Getty Images

Se há um museu onde se sente esse problema é a Galeria dos Uffizi, em Florença, com os seus 3,4 milhões de visitantes por ano. Quem já quis lá entrar, em particular nos meses de temporada alta, sabe bem do quão penoso é tentar, não apenas ver, como contemplar, as obras de Botticcelli e Leonardo da Vinci, ou a “Venus de Urbino”, de Ticiano, por entre aquele turbilhão de cabeças, corpos inquietos, murmúrios às vezes insuportáveis.

No passado domingo, o museu testou pela primeira vez um sistema baseado num algoritmo que recolhe informação rigorosa sobre, por exemplo, o tempo médio de visita ou a capacidade das salas, ou até a época do ano. Tudo isto permite-lhe proceder a comparativos históricos e prever tempos de espera, inclusive a partir de dados tão aparentemente exogéneos como a meteorologia ou o impacto de algumas exposições, bem como o perfil dos visitantes.

Quando o sistema estiver a funcionar em pleno, cada visitante receberá à chegada uma indicação da hora a que poderá entrar de facto, com uma margem de erro de 15 minutos. É uma opção e uma possibilidade proporcionada pela tecnologia informática que poderá revolucionar o modo como nos relacionamos com os grandes museus, habituais locais dos chamados “blockbusters”, já tidos como indispensáveis para a sua rentabilidade.

Com aquela indicação horária na mão, o visitante poderá rentabilizar o seu tempo e aproveitar para ocupações ou deambulações mais agradáveis. Por exemplo, visitar outros espaços menos solicitados, mas igualmente importantes, ou recantos da cidade onde se encontre.

Foto Nicola Vigilanti / Gamma-Rapho via Getty Images

Porventura, a mesma tecnologia fará com que diminua o número de pessoas presente em cada momento nas principais salas. Isso permitirá uma visita mais relaxada e mais informada. Fica, porém, a dúvida muito bem colocada esta quarta-feira por Daniel Verdú no “El País”: “Se não há pessoas à porta à espera, valerá a pena o que está lá dentro?” Esse é o dilema do turismo de massas, porventura sequioso da vivência da síndrome do turista em fila.