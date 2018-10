Banksy publicou no Instagram o vídeo em que destrói 1,2 milhões de euros

Obra do artista autodestruiu-se mal o martelo arrematou a venda por um milhão de libras (€1,2 milhões) num leilão da Sotheby, em Londres. “A ir a ir, foi”… escreveu Banksy no seu Instagram

Agora o artista publicou o vídeo do momento da destruição.

O artista de Bristol, de quem não se conhece a verdadeira identidade, é conhecido por ser provocador e gostar de fazer partidas, mas a desta sexta-feira está entre as mais audaciosas que cometeu até agora.

Em declarações ao Financial Times, a leiloeira disse ter falado com o comprador (que não identificou) e que este “ficou surpreendido” com o sucedido. Mas nestas coisas da arte, ainda não é claro se o sucedido pode valorizar ou desvalorizar a obra em causa... mesmo que retalhada.

“Parece que fomos Banksyados”— assim reagiu o diretor de arte contemporânea europeia da leiloeira Sotheby, Alex Branczik, perante o sucedido. Segundos depois de a obra “Girl With Balloon” ter sido arrematada por por um milhão de libras (€1,2 milhões), a tela foi retalhada pela própria moldura e, nesse momento, o artista escreveu no Instagram: "Going, going, gone..."

Tudo aconteceu esta sexta-feira à noite num leilão da famosa leiloeira em Londres, perante o ar atónito de quem estava presente. A peça de arte, que mostra uma menina a tentar agarrar um balão, era a última a ser leiloada na sessão. A pintura em spray e acrílico sobre tela era a versão para galeria de uma criação de Banksy numa parede de uma rua do bairro de Shoreditch, no leste de Londres.