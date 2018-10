Joana Vasconcelos não está programada para Serralves

A exposição já tinha sido anunciada pela instituição portuguesa e criou séria polémica à volta do curador que a levaria por diante, sendo até apontada como uma das causas da demissão do ex-diretor artístico João Ribas, na semana passada.

O Expresso falou com a instituição espanhola que confirmou a não existência de contratos, apesar de já terem havido conversas com Serralves. No Porto, a situação é caótica. Sem programação definida e assegurada, o Museu de Arte Contemporânea prepara-se para ficar de portas abertas, mas sem nada lá dentro.

A solução poderá recair sobre a utilização de peças da coleção para manter o museu a funcionar. Em Serralves, ninguém quis falar oficialmente com o Expresso, mas sob anonimato um dos funcionários revelou que não existe nada pensado.