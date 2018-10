A cultura, o lazer e o bem-estar têm uma nova casa. Vida Extra é o novo site do Expresso

O universo Expresso ganhou esta quarta-feira uma nova marca. Vida Extra é o local onde a agenda cultural, de lazer e bem-estar ganha maior destaque. Conheça já o que preparámos para si

Foi lançado esta quarta-feira e vai ser o local a visitar para conhecer as sugestões e recomendações que podem preencher os tempos livres. Das artes — cinema, música, televisão, exposições, livros, teatro e dança — ao bens de consumo, nada vai escapar ao radar do Vida Extra.

Será aqui que as atividades de lazer serão anunciadas, dando também a conhecer os melhores restaurantes e cozinheiros, assim como as viagens mais aventurosas. Os conselhos de saúde e as últimas tendências de beleza e moda completam um cardápio atualizado em permanência.

À semelhança da Tribuna e da BLITZ, outros sites do universo Expresso, a Vida Extra toma os conteúdos de vídeo como uma das suas prioridades, bem como as crónicas da equipa de colunistas especializados em diversas áreas. Desta fazem parte alguns nomes que já colaboram com o Expresso e a SIC Notícias — como o Rui Cardoso (Roteiros), Vera Lúcia Arreigoso (Saúde), Cristina Margato (Livros), Lourenço Medeiros (tecnologia) e Pedro Boucherie Mendes (série de TV) —, além de vários outros que serão conhecidos a partir de agora.

Nesta quarta-feira de estreia destacam-se as crónicas “5 dicas para prolongar o bronzeado no outono”, na coluna No Filter de Patrícia Luís Lima, “A volta a Portugal está prestes a começar”, no Viagens na nossa terra de Rui Cardoso, “Pai solteiro procura companhia para adormecer a ver Jean-Luc Godard”, do nosso Pai Panda em Diário de um Pai Solteiro, e “Não é só o Diabo que está nos detalhes. A felicidade também” nos Dias Felizes de Cristina Margato.

Aqui na Vida Extra irá encontrar toda a informação que necessita para ter uma vida extra. Ganhe a sua neste novo site do Expresso. Também já estamos no Facebook e no Instagram , onde poderá acompanhar tudo o que se passa.