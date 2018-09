My name is Turner, Joe Turner

O género tem sido uma aposta segura no meio televisivo — veja-se os casos de “24” e do seu renascimento em “24: Legacy” (FOX), “The Americans” (FOX/Netflix) ou “Segurança Nacional” (FOX) —, pelo que “Condor” promete seguir esse caminho de sucesso trilhado pelos projetos que o antecederam. É que se o filme original, que deu origem à nova série, se passava no tempo de Nixon, marcado por escândalos como o do projeto MKUltra (que inspirou a série de sucesso “Stranger Things”), os tempos que correm também estão cheios de casos reais para juntar à ficção.

Do lado da imaginação, “Condor” é um thriller com 10 episódios, centrado num perito informático que se tornará no único sobrevivente de uma unidade especializada da CIA, e é no seguimento deste acontecimento que tudo se desenvolve. As informações sobre o ataque do grupo criminoso são escassas e caberá a Joe Turner (Max Irons) descobrir a identidade dos terroristas enquanto luta para se manter vivo. Avisa-se desde já que não será de todo fácil fugir à morte que lhe estava destinada, mas ele fará tudo o que estiver ao seu alcance para escapar.

Não é só a sua vida que está em jogo, em causa está também a de milhões de pessoas no mundo (amedrontadas pela ameaça terrorista), numa altura em que a confiança nas instituições pode também ser abalada. Terá Turner o apoio da agência de inteligência norte-americana ou estará a ser vítima de algo maior do que imagina? “Condor” não parece querer tornar-se demasiado política desde já, mas isso pode mesmo ser inevitável. Ou talvez seja mesmo essa a ideia dos seus criadores.

Pegar num clássico

A ideia de dar uma nova vida a “Os Três Dias do Condor” não partiu de Jason Smilovic e Todd Katzberg — foi a MGM Television e a Skydance Television que juntas abordaram os argumentistas para recriarem o clássico de Sydney Pollack (de 1975), já de si adaptado do livro “Os Seis Dias do Condor”, de James Grady — e não foi de ânimo leve que os dois aceitaram o desafio. Tiveram de pensar bem no que estava em causa, mas acabaram por perceber que não tinham como recusar o projeto, desenvolvido para televisão por Ken Robinson. Ao verem o filme deram conta de todo o potencial existente e de como este podia ser potenciado num formato mais longo.

Foi no festival South by Southwest, em Austin, EUA, que a série foi apresentada em primeira mão, e Smilovic aproveitou este primeiro contacto para falar sobre “Condor”. “Acho que a principal razão pela qual estávamos interessados em contar esta história é por nos sentirmos num momento decisivo na história dos Estados Unidos, no qual podemos seguir pelo caminho certo ou pelo caminho errado”, considera. Também não teve qualquer pudor em assumir o que sentem em relação à importância de uma história como esta nos dias que correm. “Sentimos que este programa tinha o ADN certo para contar essa história”, concluiu.

A sua visão é também partilhada por Max Irons, que vai mais longe para mostrar como “Condor” quer ser muito mais do que uma série de ação com intriga internacional. A ideia, segundo o protagonista, é também pôr o telespectador a pensar no custo do nosso estilo de vida e quais as implicações da forma como vivemos. “Tomamos certos luxos como garantidos. Temos gasolina barata nos nossos carros, podemos comprar roupas baratas e descartáveis e [temos] comida fora de época, mas muitas vezes afastamo-nos das realidades que nos permitem ter esses luxos. Acho que o nosso programa nos faz examinar as coisas das quais desviamos o olhar para continuarmos a viver da mesma maneira.” A aposta parece estar ganha.

O sucesso de “Condor” no mercado norte-americano — em Portugal, a estreia está marcada para quarta-feira, pelas 22h10, no AMC — já levou os responsáveis pela série a garantirem a continuidade desta em antena. Protagonizada por Max Irons, William Hurt, Mira Sorvino e Brendan Fraser, a versão televisiva e contemporânea de “Os Três Dias do Condor” tem uma segunda temporada confirmada.