Bater, evitar, atirar

Hoje, Noé Soulier está em presença dupla no Porto: logo pela manhã, às 11h, no Teatro do Campo Alegre, o coreógrafo francês dá uma conferência sobre “Fazer Corpos” (“Making Bodies”, no título original); às 19h, apresenta a sua última criação, “The Waves”, espetáculo de dança para seis bailarinos coproduzido pelo Teatro Rivoli. As duas iniciativas estão profundamente ligadas, porque, nesta peça, Noé leva mais longe a pesquisa que tem vindo a fazer em outras coreografias (“Faits et Gestes”, apresentado no Festival DDD de 2017, é um exemplo): abordar o movimento a partir da execução de objetivos práticos. Ou seja, neste caso, a partir de ações como bater, evitar e atirar.

Aquilo sobre o qual Noé vai falar na conferência é da mesma natureza do que fala no espetáculo. “Enquanto bailarino, trabalhei diferentes abordagens ao movimento que se inscrevem em momentos diferentes da história desta arte, desde o bailado, a dança moderna, a técnica Cunningham, Trisha Brown... Pensei que explorar o movimento a partir da ideia de executar objetivos práticos, não sendo novo, é menos explorado do que uma abordagem geométrica, mecânica, anatómica ou mais orgânica, que passe pela contração e respiração...” Se a estratégia de composição não é exatamente nova, o criador francês utiliza-a com uma consciência amadurecida e renovada das suas implicações. Isto é, parte de ações normalmente associadas à concretização de um objetivo para construir o vocabulário coreográfico de “The Waves” — bater, evitar, agarrar, atirar... Deste modo, cria uma peça de dança contemporânea introduzindo variáveis que transformam o significado do movimento, a forma como é expresso, a sua intencionalidade. Diz Noé que o jogo se faz muito na articulação entre a imaginação do bailarino, aquilo em que está a pensar, que transforma a forma como se move, e o facto de o espectador não ter acesso a esse pensamento. Dá o exemplo de bater: “A intenção mantém-se lá, mas feita com uma parte do corpo que não é a adequada para executar eficazmente esse objetivo, ou com uma orientação e direção que não é certa, ou então os objetos evocados para a ação não estão lá. A imaginação do bailarino altera a forma como se move mas quem vê não tem acesso a essa informação.” E, assim, a coleção de movimentos gerados produz significados que podem fazer eco no espectador e ativar a sua memória. Este “agir” que é desencadeado pelos objetivos tem formas essenciais de se expressar, que Noé identifica como “agir sobre algo exterior, reagir a algo que acontece no seu entorno, agir no próprio corpo, tomando-o como alvo”. E, para que não haja dúvidas, dá exemplo de “agir sobre si próprio, sobre o próprio corpo”, que os bailarinos executam: “Alteramos a ação de atirar. O gesto é associado a algo exterior ao corpo. Aqui, os bailarinos atiram-se a si próprios, atiram partes do seu corpo, a mão ou o joelho, como se fosse possível lançá-los para fora do corpo.” No espetáculo, há uma recorrência, diz Noé, que consiste em “haver sempre algo que não está lá, algo que falta; podem ser os objetos que não estão presentes, podem ser movimentos não terminados ou interrompidos”... E assim se abre espaço para o espectador completar o que lá não está com as suas próprias memórias e as muitas associações de imaginação que este catálogo de ações produz.