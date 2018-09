Bloco quer ouvir diretor demissionário de Serralves no parlamento

Bloco de Esquerda pediu hoje a audição, no parlamento, do diretor demissionário do Museu de Serralves, João Ribas, após administração ter alegadamente limitado a maiores de 18 anos uma parte da exposição do fotógrafo Robert Mapplethorpe.

"A decisão de alterar a organização da exposição, retirando algumas obras, e, noutros casos, juntando numa mesma sala obras classificadas por critérios desconhecidos como 'para maiores de 18 anos', é inédita em Serralves e suscita a maior perplexidade", lê-se numa carta enviada pelo Bloco à presidente da comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto.



Para os bloquistas, "o conservadorismo não é critério de avaliação artística", nem "pode substituir-se à curadoria de uma exposição" e "um conselho de administração não é um órgão de censura da direção do museu que tutela.



"O caso é tão mais grave quanto se trata de uma fundação com participação e financiamento do Estado português e um dos mais importantes museus do país", acrescenta ainda o BE.



O jornal Público escreve hoje que a demissão de Ribas surge depois de a administração ter limitado a maiores de 18 anos uma parte da exposição dedicada ao fotógrafo norte-americano Robert Mapplethorpe, comissariada por Ribas, e ter imposto a retirada de algumas obras com conteúdo sexualmente explícito.



O próprio diretor artístico tinha dito anteriormente que nesta retrospetiva não haveria "censura, obras tapadas, salas especiais ou qualquer tipo de restrição a visitantes de acordo com a faixa etária", recorda o Público.



A exposição, com fotografias de nus, flores, retratos de artistas como Patti Smith ou Iggy Pop e imagens de cariz sexual foi inaugurada na quinta-feira em Serralves, no Porto.



A ser aprovada, a audição realiza-se na comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto.