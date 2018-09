João Ribas demite-se de diretor artístico do Museu de Serralves

João Ribas demitiu-se nesta sexta-feira do cargo de diretor artístico do Museu de Arte Contemporânea de Serralves. Ao jornal Público, Ribas afirmou que “já não tinha condições para continuar à frente da instituição”, embora tenha remetido para mais tarde a prestação de esclarecimentos sobre a decisão que comunicou aos responsáveis da Fundação de Serralves.

O abandono de João Ribas, refere o mesmo jornal, poderá estar relacionado com o facto de a administração da Fundação ter vedado a visitantes menores de idade uma parte da exposição de fotografias de Robert Mapplethorpe e a retirada de imagens com conteúdo sexual explícito. As duas decisões foram tomadas contra a vontade o diretor artístico do Museu e responsável pela mostra de obras do fotógrafo norte-americano.