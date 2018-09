Álbum inédito de Prince chega hoje às lojas entre um "Piano and a Microphone 1983"

Uma cassete de 35 minutos, gravada por Prince em 1983, dá forma ao álbum póstumo do músico "Piano and a Microphone 1983", que chega esta sexta-feira às lojas.

O álbum reúne nove canções, gravadas por Prince em sua casa, ao piano, a solo, antes de "Purple Rain" garantir o seu reconhecimento, com os recordes de vendas e os prémios Grammy.

Além de "Purple Rain", o álbum conta com “17 Days”, “Strange Relationship”, “International Lover”, "Wednesday", "Cold Coffee & Cocaine", "Why the Butterflies", além de uma versão de “A Case of You", de Joni Mitchell. O espiritual negro "Mary Don't You Weep", incluído neste álbum, foi usado por Spike Lee para o fecho do seu novo filme, “BlacKkKlansman”.

De acordo com responsáveis pelo acervo de Prince – que admitem existir “uma tonelada de materiais inéditos” por revelar -, a quase totalidade das canções desta cassete foi gravada num só 'take', e a série resulta das experiências que o músico fazia, até encontrar as versões pretendidas para cada composição.

A cantora e teclista Lisa Coleman, que acompanhou Prince como membro da banda The Revolution, disse à revista Billboard que o material desta cassete representa "uma boa parte", "muito valiosa", da história do músico e do seu processo de trabalho.

"Piano and a Microphone 1983" é disponibilizado em CD, vinil e em formato digital, nas diferentes plataformas.

Prince morreu em 21 de abril de 2016, aos 57 anos, na sua casa, em Paisley Park, Minneapolis, Estados Unidos, com uma overdose acidental de analgésicos.

O músico atuou em Portugal quatro vezes. A primeira, em agosto de 1993, no antigo Estádio de Alvalade, em Lisboa, a segunda, em dezembro de 1998, no Pavilhão Atlântico da capital, a terceira, em julho de 2010, no Festival Super Bock Super Rock, no Meco, onde contou com a participação da fadista e amiga Ana Moura, e, a última, em agosto de 2013, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, atuando para três mil pessoas.

Em 2017, a Warner reeditou o clássico álbum "Purple Rain", lançado em 1984, acompanhado por 11 faixas inéditas. E, em abril, foi lançada a versão de "Nothing Compares 2 U", uma canção escrita por ele e que foi popularizada por Sinead O'Connor.