A ciência da ficção científica

Como se explica o que não se conhece, o que foge ao nosso entendimento? E quais são os objetivos de mostrar o que não existe, de criar novos mundos quando nem o nosso é possível compreender? O que pode a ficção científica ensinar-nos sobre quem somos? E o que podem os maiores especialistas do género explicar-nos sobre ele? As questões são muitas e complexas, mas “AMC Visionaries: A História da Ficção Científica por James Cameron” promete dar resposta a muitas das perguntas que até agora permaneceram sem resolução. É mais um dos grandes projetos do megalómano Cameron e está dada a garantia de que vai surpreender o público.

Descrita pelo AMC como “uma visão íntima e exclusiva das origens do género, que se tornou a pedra angular da cultura popular”, a nova série do canal conta com entrevistas a diversas personalidades de vários quadrantes — ao todo são mais de 100 os participantes da série —, entre os quais se contam nomes cujas carreiras definiram o género. George Lucas, Guillermo del Toro, Christopher Nolan, Ridley Scott e Steven Spielberg são as figuras maiores que se associaram ao projeto de James Cameron, onde é possível encontrar também Arnold Schwarzenegger, Will Smith, Joseph Gordon-Levitt, Mila Jovovich, Zoe Saldana, Keanu Reeves, Jeff Goldblum e Sigourney Weaver.

Além de conduzir as entrevistas da série, o escritor, realizador e produtor apresenta também a sua visão da ficção científica. Aqui, o responsável por “Avatar” explora “as raízes da ficção científica, a [sua] visão futurista e o nosso fascínio pelas suas ideias”, numa autêntica aventura de descoberta e exploração onde se procura entender “de onde vieram as ideias de ficção científica e para onde nos estão a levar”, numa altura em que Cameron tem novos projetos em cima da mesa. Os próximos dois filmes de “Avatar” (nos cinemas em 2020 e 2021) já estão em produção, ao passo que os dois seguintes (com estreia agendada para 2024 e 2025) estão também em desenvolvimento. Não é o único com novos trabalhos e o prolífico George Lucas também tem novidades.

Em declarações cedidas ao Expresso pela Insight Editions (e que serão publicadas em “James Cameron’s Story of Science Fiction”, ainda sem edição portuguesa), o criador de “Star Wars” faz uma declaração para muitos inesperada. “Gosto de naves espaciais, mas não é na ciência, nos aliens e em todas essas coisas que eu me foco. É no ‘como é que as pessoas reagem a essas coisas?’ e no ‘como é que as recebem?’. Essa é a parte que realmente me fascina”, revela, antes de seguir com a sua visão. “Já disse que ‘Star Wars’ é uma ópera espacial, que não é ficção científica. É uma dessas telenovelas, só que no espaço”, conclui.

Estreado na noite de ontem, o capítulo inaugural ‘Alien Life’ centrou-se na forma como os filmes de ficção científica têm explorado a existência de extraterrestres (metáfora de excelência para olhar para temas como a comunicação, a colonização, a política e o poder), mas as próximas semanas prometem trazer novas temáticas. ‘Outer Space’, ‘Monsters’, ‘Dark Futures’, ‘Intelligent Machines’ e ‘Time Travel’ são os títulos que se seguem, numa escolha cuidada onde é também explorada a influência da literatura. De H. G. Wells, considerado o pai da ficção científica, a nomes mais recentes, a viagem faz-se também pela obra Arthur C. Clarke, Robert Heinlein, Ray Bradbury ou Mary Shelley (criadora de “Frankenstein”).

Com nomes de peso também na produção executiva — a James Cameron, juntaram-se também Ken Druckerman e Banks Tarver (responsáveis pela produtora Left/Right), a diretora executiva da Avatar Alliance Foundation Maria Wilheim, Jeff Cooperman e Mike Mezaros —, “AMC Visionaries: A História da Ficção Científica por James Cameron” será exibida sempre às sextas-feiras pelas 22h50. Depois de a “A História Secreta das Histórias em Quadrinhos por Robert Kirkman”, a série “AMC Visionaries” continua com “A História da Ficção Científica por James Cameron”, já em exibição, e já há novas temporadas encomendadas. Para os próximos meses, e ainda sem data de estreia conhecida, estão já garantidas as produções de “A História do Horror por Eli Roth” e “O Anuário do Rap”.