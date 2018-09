Grupo sul-coreano bate o recorde de Taylor Swift de vídeo mais visto em 24 horas

Os sul-coreanos BTS ultrapassaram a norte-americana Taylor Swift, detendo agora o recorde de melhor arranque de sempre na plataforma YouTube. O videoclipe de “IDOL” — que entretanto já foi visto por mais de 100 milhões de pessoas — contou com mais de 45 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas em que esteve disponível.

Com estes números, destronou Taylor Swift e o seu “Look What You Made Me Do”. Até agora, era à intérprete que pertencia o recorde, fixado em 43,2 milhões segundo os números avançados pelo próprio YouTube.

Apesar de o grupo de sucesso não ter ainda atingido o estrelato à escala mundial, já conta com fãs em todo o mundo e prova disso são os resultados obtidos também pelo mais recente álbum. No passado mês de maio, “Love Yourself: Tear” estreou-se no número 1 do top Billboard 200, tornando-se na campeã coreana do importante ranking. Até agora, nenhuma tinha ido tão longe.

O single anterior da boys band, formada por sete elementos, intitulado “Fake Love”, havia chegado à décima posição do Billboard Hot 100 singles, atingindo vendas (ou reproduções de streaming equivalentes) superiores a meio milhão. Um dos segredos para o sucesso da banda sul-coreana está nas suas letras, cantadas maioritariamente em versão bilingue. Ao sul-coreano junta-se o inglês, aumentando a audiência potencial.