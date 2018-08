Relógio d'Água vai editar o mais recente romance do autor de “O doente inglês”

A Relógio d'Água vai publicar o mais recente romance do escritor canadiano Michael Ondaatje, "Warlight", e "O doente inglês", obra que consagrou o autor e que foi distinguida com o melhor Prémio Man Booker dos últimos 50 anos. "Adquirimos os direitos sobre várias obras de Ondaatje, incluindo o seu último livro, 'Warlight', que está a ser traduzido por Margarida Periquito. Vamos reeditar também 'O doente inglês', em tradução revista de Ana Luísa Faria", disse à Lusa o editor, Francisco Vale. Ambos os livros deverão sair ainda este ano.

Mais para a frente, a Relógio d'Água tem planeada a publicação de outras duas obras do mesmo autor, cujos títulos originais são "The Cat's Table" (2011) e "Anil's Ghost" (2000). O romance "Warlight" foi publicado este ano e está nomeado para o Prémio Man Booker 2018, precisamente o mesmo ano em que o autor foi consagrado com um Man Booker especial para o melhor premiado dos últimos 50 anos. Esta publicação surgiu após um interregno de seis anos, em que o autor não publicou nada, desde "The Cat's Table".

A reedição de "O doente inglês" (romance de 1992), lançado em Portugal pela D. Quixote em 1996, acontece no mesmo ano em que esse livro foi premiado com um "Booker Dourado", uma distinção especial que a organização do Prémio Literário Man Booker decidiu atribuir ao livro que fosse escolhido como o melhor das 51 edições já realizadas. Primeiro, um júri selecionou um livro por década de entre os que haviam vencido o prémio no passado e, depois de divulgados os finalistas, o público votou no seu preferido.

As obras de Ondaatje começaram por ser editadas em Portugal pela D. Quixote, que publicou também as "Obras completas de Billy the kid", em 1998, e "O fantasma de Anil" ("Anil's ghost"), em 2001. Posteriormente, os direitos foram adquiridos pela Porto Editora que chegou a publicar um livro do escritor canadiano em 2009, "Divisadero".