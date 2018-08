Leão de Ouro para a atriz que dançou com uma Kalashnikov

A 75ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica arrancou esta quarta-feira em Veneza. E começou da melhor maneira: com um tributo a uma das grandes atrizes do nosso tempo (entrega do Leão de Ouro à Carreira a Vanessa Redgrave) e a estreia mundial de um dos mais aguardados filmes do ano, “O Primeiro Homem na Lua” de Damien Chazelle.

Vanessa Redgrave: para a gente da minha geração há atrizes que nos acompanharam na vida, há mulheres com quem fomos jovens (desde os swinging sixties, desde o “Blow-up” de Antonioni) e com quem fomos envelhecendo (ainda há poucos meses a vimos, no comovente “As Estrelas Não Morrem em Liverpool”, era a mãe de Gloria Grahame e enchia a tela nas poucas cenas em que entrava).

Nunca parou de representar, nos palcos e nos ecrãs, o que é notável para uma atriz com 81 anos e com posições políticas públicas bem desassombradas que nada a têm ajudado a carreira; o lobby judaico, por exemplo, nunca lhe perdoou o seu apoio a Yasser Arafat e à causa palestiniana. Sobretudo por causa daquele filme de propaganda em que dançou com uma kalashnikov.

Agora Vanessa Redgrave junta mais um galardão a uma longa série onde há de tudo, Óscar, Emmys, Globos de Ouro, Tony, BAFTA, prémios de Cannes... Membro de uma dinastia de atores em que deixa descendência, Vanessa Redgrave é uma excelente forma de abrir um grande festival de cinema, tanto mais que não se trata de uma jubilação, de um fim de atividade, de um gesto a honrar uma vida retrospetiva.

Um dos seus filmes mais recentes - “The Aspern Papers” - vai mesmo ter estreia mundial no Festival. E a atriz não faz menção de se retirar...