Woody Allen não consegue financiamento para os filmes e vai fazer uma pausa

Há 37 anos que Woody Allen não faz uma pausa. Desta vez, será forçada, pois o realizador não consegue encontrar financiamento para os seus filmes, na sequência das acusações de abuso por parte da filha Dylan Farrow, em janeiro, conta o El Mundo.

Woody Allen, de 82 anos, tem apresentado ao público um filme por ano desde 1981. Segundo a publicação Page Six, o cineasta está a ser vítima das palavras da filha e ainda da campanha #MeToo.

Segundo o diário espanhol, Allen é visto como alguém “tóxico” na indústria, pelo que já há atores que trabalharam com o cineasta a entregar os salários a organizações que combatem os abusos e ajudam as vítimas. Outros atores disseram ainda que não voltarão a trabalhar com Allen.

O cineasta tem acordados cinco filmes com a Amazon Studios, algo que agora está em xeque.