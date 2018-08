Música de banda sul-coreana alcança os 45 milhões de visualizações em 24h no YouTube. Bye bye, rainha Taylor Swift

No mundo da música há rankings para tudo. Um deles dá conta do campeão das estreias no YouTube. Ou seja, quem é que tem mais visualizações nas primeiras 24 horas depois de o vídeo estar disponível naquela plataforma. Taylor Swift, com “Look what you made me do”, era a recordista com 43,2 milhões de visualizações, mas os sul-coreanos BTS abarbataram o trono na terça-feira.

É esta a música ("Idol") que acabou de destronar Taylor Swift, conta o El País. A banda, composta por sete artistas entre os 20 e 25 anos, está já nos tops de vendas nos Estados Unidos e Coreia do Sul.

BTS é a primeira banda de K-Pop (pop sul-coreano) a alcançar o número 1 do top de vendas dos EUA com o álbum “Love Yourself: Tear”. Este mundo novo foi dado a conhecer por Psy com o famoso "Gangnam style".