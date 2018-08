Ainda não é desta que voltamos ao Des Bains

O Hotel Des Bains revive, renasce, reabre - como titulam esta terça-feira vários jornais italianos - com a 75ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica? Nem tanto, nem ainda, nem por ora.

Encerrado há alguns anos, refém de um projeto de investimento imobiliário, entretanto bloqueado - falava-se na sua transformação em apartamentos de luxo - o velho hotel que, desde 1900, se tornou uma referência do Lido de Veneza, abriu esta segunda-feira portas para albergar uma exposição com materiais do Arquivo Histórico da Biennale sobre o longo caminho do mais antigo festival de cinema do mundo: “Il Cinema in Mostra. Volti e immagini dalla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 1932 – 2018”.

Quanto ao hotel propriamente dito, tornado referência cinematográfica também por causa de Visconti nele ter rodado o seu “Morte em Veneza”, só voltará ao seu fausto de antanho lá para 2023, se entretanto se cumprir o ambicioso projeto de renovação e restauro que deve, em breve, entrar em obra. A exposição mantém-se aberta até 16 de setembro.

A olhar para as estatuetas douradas

Quanto ao festival de cinema, tudo está a postos para uma edição histórica. Há quem diga que nele estarão os grandes filmes a brilhar nos Óscares, no próximo mês de fevereiro. Depois de ter conseguido fazer a estreia mundial de “Gravidade” (2013), “Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância)” (2014), “O Caso Spotlight” (2015), La La Land: Melodia de Amor” (2016) e “A Forma da Água” (2017) - todos laureados com os Óscares de Melhor Filme e/ou de Melhor Realização, a Mostra tornou-se um lugar mágico para os filmes que querem estar na fila da frente para as estatuetas douradas.

...na “primeira liga”...

Este ano o vaticínio distribui-se por vários títulos. Desde logo o filme de abertura, “O Primeiro Homem na Lua”, de Damien Chazelle, um biopic de Neil Armstrong, com Ryan Gosling no papel protagonista.

Mas também “Roma”, de Cuarón, um projeto autobiográfico que o cineasta realizou no seu México natal, a preto-e-branco, sem vedetas, com financiamento da Netflix, a mostrar que é possível transitar entre o espaço, os blockbusters e o intimismo. É o primeiro filme de Cuarón depois de “Gravidade”, a expectativa é enorme. E com Guillermo del Toro a presidente do júri, será que o tandem latino-americano vai funcionar para o Leão de Ouro de Veneza?

...na “segunda”...

Para os Óscares, há que contar, ainda, com “A Star is Born”, de Bradley Cooper, e com Lady Gaga no papel que já foi de Barbra Streisand, Judy Garland e Janet Gaynor. Em Veneza está fora de competição. Há quem aponte idêntico vaticínio para “Suspiria”, de Luca Guadagnino, remake de um célebre filme de Dario Argento que, ainda recentemente, conheceu reposição entre nós. É a estreia de Guadagnino no território do filme de terror, apoiado num elenco feminino encabeçado por Dakota Johnson e Tilda Swinton.

Após o grande sucesso internacional de “Chama-me pelo teu Nome”, no ano passado, Guadagnino vai ser um dos pontos altos de Veneza em termos de burburinho mediático.

E que dizer de “At Eternity’s Gate”, de Julian Schnabel, um filme abordando o período de Van Gogh em Arles, com Willem Dafoe no papel protagonista? Há rumores de que o ator que já foi Cristo num filme de Martin Scorsese possa ser feliz, em fevereiro.

...e os “outros”

Fora da vozearia mediática dos Óscares, mas muito a apostar nos filmes de autor, há obras com a assinatura dos irmãos Coen, de Mike Leigh, Mario Martone, Olivier Assayas, Yorgos Lanthimos, László Nemes, Paul Greengrass, Amos Gitai ou Zhang Yimou. Um florão de ouro.

E, no campo dos documentários, Veneza anuncia-se, também, em grande, com as novíssimas proezas de Errol Morris (“American Dharma”, com Morris a entrevistar Stephen K. Bannon, num dispositivo de mise-en-scène que Barbera, na conferência de imprensa de apresentação da programação, anunciou surpreendente), Frederick Wiseman (“Monrovia, Indiana”, com o lendário documentarista a longamente estadiar numa comunidade remota onde se sentem as raízes de Trump) ou Sergei Loznitsa (“Process”, sobre os sinistros processos de Moscovo de 1936/38, com muito material de arquivo inédito proveniente dos arquivos russos). E há que contar que, fora das previsões, possa haver descobertas. Não seria inédito no festival que revelou ao mundo Kurosawa e Mizoguchi e, já agora, João César Monteiro.

Do que de mais importante se passar em Veneza se dará conta diária aqui no Expresso.