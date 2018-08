O acossado

Ó, Jeanne, que estranho caminho tive de tomar para chegar a ti”. Com este desabafo — dito por uma voz off que se sabe chegada ao fim do seu desespero — termina um dos mais belos filmes da história do cinema. Chama-se “O Carteirista”, foi realizado em 1959 por Bresson (que, até então, e apesar dos seus 58 anos, assinara apenas quatro longas), e pode agora ser visto numa cópia restaurada, graças ao ciclo de cinema francês que tem monopolizado a programação do Nimas.

Para trás da frase que o encerra, o que temos? Um estudo sobre o quotidiano da personagem do título. Fala-se de Michel, um jovem parisiense desempregado que, no começo, decide roubar carteiras para sobreviver. Embora seja omisso acerca das razões da resolução de Michel, o filme deixa subentendido que ela não decorre de motivos de força maior: logo no início há, por exemplo, um amigo que lhe passa para a mão um contacto de trabalho que ele nunca investigará. Tudo no-lo sugere: o que rege os atos do protagonista é a sua gritante solidão, e o seu desejo de reatar laços — por via do crime — com o fluxo de uma vida que, por efeito das leis abstratas que a regulam, se lhe tornou estranha (veja-se o diálogo nietzschiano sobre o “homem superior” que ele mantém com o polícia). De facto, quando deixa de se sentir eletrizado pelas suas tentativas de furto, Michel é somente um corpo desvitalizado, que se mostra imune à esperança e à vontade.

Mais até do que ao Raskolnikov do “Crime e Castigo” de Dostoievski (cuja estrutura narrativa o filme mimetiza), ele assemelha-se ao Mersault de “O Estrangeiro” de Camus. Como o último, ele é uma figura niilista para a qual o mundo e os outros (a mãe que ele tarda a visitar no seu leito de morte, a rapariga que dela vai cuidando...) representam apenas um aglomerado insensível, com o qual ele não consegue entrar em contacto. Esta semelhança estende-se ainda ao estilo das duas obras em causa, que, para darem conta do desnorte das suas personagens, se apoiam numa escrita muito sincopada. Às frases curtas e secas do livro de Camus correspondem, no filme, não só aqueles diálogos e comentários em off que primam pelo seu tom impassível, mas igualmente aquelas sequências que, compondo blocos de duração estanques, impõem à narrativa uma cadência entrecortada (como se os episódios da vida de Michel não se ‘colassem’ realmente entre si).

Com efeito, o que aqui é notável é o modo como Bresson veicula visualmente — e fugindo da psicologia como o diabo da peste — a malaise existencial de Michel. A saber: tecendo um contraste rítmico entre as cenas de ação (dinâmicas) e as cenas de diálogo (estáticas), e, sobretudo, cerrando os planos em torno do corpo do protagonista, para traduzir o seu isolamento. Trata-se de uma estratégia de concentração (comum a todas as obras do cineasta) que se repercute, também, na extrema nudez dos décors: veja-se como, à imagem do que acontece nos últimos trabalhos de Garrel, a câmara vai subtilmente descrevendo a aridez do quarto de Michel. Dito isto, que fique claro: entre o espiritualismo de Bresson e o existencialismo de Camus há um mundo de distância. Não se estranhe, pois, que o vazio que o filme vai criando à volta do seu carteirista constitua o correlato visual de um desespero que, in extremis, será resgatado pela graça: aquela que, na prodigiosa sequência final (onde, já na prisão, Michel recebe a visita da rapariga que cuidou da sua mãe e que ele entretanto se dispôs a ajudar), emana da simples presença de um rosto iluminado pelo amor. Obra-prima.