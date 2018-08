Depois das séries, dos filmes, e dos videojogos, a música: J.J. Abrams lança editora

A indústria musical vai ganhar um novo nome e esta é uma adição de peso. J.J. Abrams, conhecido pela forma como revolucionou a televisão e o cinema — co-criador de “Lost”, foi depois responsável por “Star Trek” e pela nova vida de “Star Wars”, além de “Westworld” — vai lançar a sua própria editora discográfica independente.

De acordo com o “The Hollywood Reporter”, a Loud Robot vai focar-se tanto em artistas emergentes como em nomes mais conhecidos do meio e já é pública a forma como pretende crescer. Segundo as informações até agora conhecidas, a produção musical da Loud Robot será depois usada nos filmes, séries e videojogos da produtora Bad Robot, também da responsabilidade de Abrams.

A ideia é começar em grande e para isso foram recrutados vários nomes experientes para a nova empresa. McKee Floyd, antigo responsável pelo marketing da Glassnote Entertainment Group — que conta com artistas como Mumford & Sons, Childish Gambino, Phoenix e Chvrches — e Nicky Berger (co-fundador da Fort William Artist Management, que representa Grizzly Bear, Fleet Foxes e The War on Drugs) serão os gestores principais da empresa. O supervisor musical da Bad Robot, Charles Scott, transita para a empresa e Brian Weinstein ocupará o cargo de presidente.

É natural que Abrams não tenha funções executivas na Loud Robot, numa altura em que o trabalho do criador se acumula. Apenas este ano, já produziu o filme de ação “Missão: Impossível — Fallout” e o de ficção científica “O Paradoxo Cloverfield” (Netflix), aos quais juntou a série “Castle Rock” (TVSéries). Neste momento, está também a trabalhar em “Star Wars: Episódio IX”, do qual assina o argumento e a realização e que tem data de estreia marcada para 20 de dezembro de 2019. Em rodagem está também a série “Lovecraft Country”, da qual é produtor-executivo, ao passo que a próxima sequela de “Star Trek” está numa fase de pré-produção. Entretanto foram também anunciados um outro projeto de “Star Trek” com realização de Quentin Tarantino e um novo “Cloverfield”.