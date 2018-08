Com Mitski, não há amores mais compreensíveis que outros

Se nos fosse dado a escolher entre Charlize Theron, em “Mad Max”, ou Gena Rowlands, em “A Woman Under the Influence”, muitos de nós iam certamente escolher ser a primeira, mas a verdade é que somos mais vezes Gena do que Charlize. Até Mitski o é, mesmo que diga sentir-se aborrecida de cada vez que as pessoas veem os seus álbuns como diários entornados de choro e dor se tratasse e mesmo que da sua boca não saiam frases como “All of a sudden, I miss everyone”.

“Be the Cowboy” é o quinto álbum da cantora que nasceu no Japão mas não cresceu nem no país da mãe, japonesa, nem no do pai, que é americano. Viveu - ou instalou-se temporariamente, sempre sem se imiscuir de facto e sempre de mão erguida para a despedida - na República Democrática do Congo, Malásia e República Checa. Começou por estudar cinema, desistiu, passou para música na State University of New York. Lançou o primeiro álbum em 2012, “Lush”, a que se seguiu, com outros dois discos pelo meio, o revelador “Puberty 2”, em 2016. Anda em tour desde então, abriu para Lorde e Iggy Pop foi só um dos vários ícones da música que já a elogiou - não interessam as suas palavras, assim como não interessa a parte do elogio, isto é incluído somente para efeitos de preguiçosa contextualização. “Be the Cowboy” é, como dizíamos, o seu quinto álbum e ainda não encontrámos quem mal ou menos bem dele dissesse, nem qualquer publicação, das especializadas às generalistas, que não tenha escrito sobre ele (somos os últimos, sim, é verdade).

O título escolhido para o álbum em cuja capa Mitski aparece com uma touca branca com flores em relevo, lábios empestados de batom vermelho mate e uma pinça apertada por mão alheia apontada às suas pestanas, remete para o primeiro parágrafo deste artigo. Mitski inspirou-se no homem vestido de cowboy que aparecia na publicidade ao tabaco Marlboro - encostado a uma cerca irregular ou sentado em cima de um fardo de tecido ou de um cavalo, óbvio - e inspirou-se para efeitos de título mas também como exercício de sobrevivência e autopreservação. “De cada vez que me encontro numa situação em que estou a fazer exatamente o que esperam de mim enquanto mulher asiática e a ser submissa e a não exigir mais do que é suposto, pergunto a mim própria ‘bem, o que é um cowboy faria no meu lugar?’”, contava numa entrevista. Sê o cowboy que queres ver no mundo.

As questões de etnia e género sobressaem, no entanto, mais em entrevistas e comunicados (no de apresentação do álbum escreveu que optou aqui pela ficção e criou a personagem de uma mulher extremamente controlada e reprimida que começa aos poucos a desvendar-se e isso para passar a mensagem de que as mulheres “têm pouco poder” e que se esforçam por se manterem inteiras, inquebrantáveis, pois sabem que ao mínimo pestanejar acelerado vão ser denunciadas) do que propriamente neste álbum, pelo menos em comparação com o anterior, em que Mitski cantava, e o nosso corpo desintegrava-se, “Your mother wouldn’t approve of how my mother raised me / But I do, I think I do / And you’re an all-American boy / I guess I couldn’t help trying to be your best American girl” (“Your Best American Girl”).

O que também o distingue de “Puberty 2” é a forma como Mitski usa a voz - ela diz que se limitou a deixar de encostar os lábios ao microfone e à espuma do microfone e a dar um passo atrás e dito assim até parece simples e só isto mesmo - e o ter trocado a guitarra belicosa por uma mais limpinha e sensível a ouvidos delicados ou mal habituados, que mistura com os sons de piano, teclados e sintetizadores. Somos obrigados a acatar o triste facto de que Mitski já não é só nossa, privada e intransmissível, um ponto pequeno e perdido num palco demasiado grande com vista privilegiada para uma enorme clareira (assim foi num dos concertos dela no ano passado não muito longe daqui), mas de todos aqueles com quem já nos cruzámos em pistas de dança. “Não quero ficar conhecida como a pessoa a quem se recorre para ouvir uma guitarra com distorção. Quero ser mais complexa e humana do que isso”, dizia Mitski noutra entrevista, com aquela ambição cândida que começamos a conhecer-lhe e que vai de si até às suas canções.



Pode até nem parecer mas “Geyser”, primeira das 14 faixas do álbum, é precisamente sobre isso, ela pelo menos garante que é, que é sobre a vontade visceral de fazer música e ser reconhecida por isso e cumprir o que - mais uma vez, muito candidamente - crê ser um chamamento divino - “You're my number one / You're the one I want”. Mesmo que isso lhe custe muito, e tudo indica que custa, ou não terminasse o videoclip que acompanha essa canção com Mitski a correr aos tropeços numa praia e a esgravatar um buraco na areia com as duas mãos para enfiar a cabeça. “I will be the one you need / I just can’t be without you.” Não há amores mais compreensíveis do que os outros.

E se de facto há coisa que não falta neste álbum são amores retorcidos. A variedade é assombrosa. Começa logo com “Why Didn’t you Stop Me”, rock eletrónico sobre aquele arrependimento clássico de final de relação que só o é na aparência e deriva essencialmente de uma certa obstinação em voltar ao lugar conhecido mas não por muito tempo, só um bocadinho, pois claro (“I look for a picture of you / To keep in my pocket / But I can’t seem to find one / Where you look how I remember”). Segue para aquele ciúme clássico (“And that pretty friend is / Finally yours”) que faz confundir desapego e desinteresse com devoção (“Every time I drive through the city where you’re from / I squeeze a little”), para aquela dependência clássica aqui tratada de forma satírica e uma pinta de malícia (“Me and my husband”), para aquela guerra fria clássica de amantes já esfriados em que qualquer negociação é mero protocolo (“Nobody butters me up like you / And nobody fucks like me) e daí finalmente para uma outra guerra, esta já declarada, mas também já terminada, em que um dos lados já enterrou a bandeira, já virou costas, o outro nem tanto, e isso tem tudo para ser trágico, e até o de certo modo, mas também é bonito, pelo menos se visto assim: “It’s just that I fell in love with a war / Nobody told me it ended / And it left a pearl in my head / And I roll it around / Every night, just to watch it glow”. É um exercício que se recomenda. Chama-se “Pearl”, tem guitarradas indiezadas, uma bateria um bocadinho mais grosseira, aquele arrombo ali a meio a fazer lembrar uma das canções antigas já aqui referida e, diz quem não percebe muito disto, que é capaz de ser a melhor canção deste álbum.

Nenhuma das canções de “Be The Cowboy” tem mais do que três minutos e o primeiro pensamento que nos ocorre é de que se tratou de uma opção estética, de concisão para efeitos de eficácia em tempos movidos, mas não. A explicação é bastante mais complexa - e mais comovente também: “Não sou um homem branco heterossexual. Ninguém iria querer ouvir-me durante 45 minutos”, disse numa entrevista à “Time”. Certo. Mitski tem, de facto, muito a ensinar-nos. O que leva também a pensar que um pedido como o que faz em “Remember My Name” - e o título é bastante claro quanto a isso - é absolutamente desnecessário. Esquecer-te, Mitski, a sério?