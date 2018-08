As confissões de Meg Ryan ao Expresso: “Ser atriz nunca foi o meu sonho de criança”

Ela foi o rosto da comédia americana dos anos 90 em filmes como “Um amor inevitável” e “Sintonia de amor”, a última beloved sweetheart da hollywood do final do século XX. Locarno homenageou-a com um leopardo de ouro à carreira num momento em que a atriz aposta em lançar uma nova carreira como realizadora

foto festival de locarno

Que memórias guarda do princípio do seu percurso na TV e no cinema, no início dos anos 80?

Para a miúda acabada de sair da adolescência que eu então era, recordo-me que foram tempos de confusão. Eu estava na Universidade de Nova Iorque a estudar jornalismo, fazia alguma publicidade para financiar os meus estudos, um dia desafiaram-me para escrever um artigo sobre o casting de uma soap opera, “As The World Turns”, só que acabei por fazer esse casting. E fiquei com o papel! Tudo isto me parece que se passou há milhões de anos. Mas lembro-me como se fosse ontem do meu primeiro dia no set, mal sabia memorizar uma linha de texto. Aliás, não sabia nada da matéria. Mas foram pacientes comigo.

E logo a seguir cruza-se com George Cukor, que a escolhe para o elenco de “Célebres e Ricas” [1981] e para o papel da filha de Candice Bergen. Seria o último filme de Cukor...

E foi o meu primeiro. Cukor era extraordinário, a quintessência da comédia americana da idade de ouro de Hollywood. E um realizador muito exigente. Ele era um patriarca natural, impunha uma autoridade impressionante no set, toda a gente lhe queria agradar – os atores idolatravam-no — e isso facilitava o bom ambiente. Só que eu era demasiado nova na altura para me dar conta disso. Ele não parava de me corrigir. Durante a rodagem, tirava frequentemente a dentadura que o incomodava e gritava-nos com aquele modo tão peculiar: “Don’t act! Stop acting!” Foi um fantástico conselho que segui para o resto da vida. Não interpretar, mas ser, simplesmente.

Quando Tom Hanks fez consigo “Você Tem Uma Mensagem”, um dos êxitos de Nora Ephron que mais a popularizaram, disse que você é dura de roer. Verdade?

Acho que há uma parte de nós neste trabalho que funciona como um colete à prova de bala e eu também tenho o meu. Creio que foi isso que o Tom quis dizer. Apurei o meu “BS” detetor [bullshit detector] para perceber quem fala comigo com autenticidade ou com segundas intenções.

Costuma ler o que escrevem sobre si?

Nunca leio. Há muito tempo.

E vê os filmes em que entrou?

Só quando se estreiam, uma vez, e nunca mais — é demasiado para mim.

