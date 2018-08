Os nossos candidatos ao Nobel

António é chamado ao gabinete do subdiretor: “O senhor procure estar aqui porque eu tenho de ter uma conversa consigo por volta das seis e meia da tarde.” No “República”, o jornal onde ingressara pouco tempo antes, o subdiretor Alfredo Guisado (1891-1975), poeta, colaborador da revista “Orpheu”, confia ao jovem jornalista António Valdemar (n. 1938) um trabalho especial. Guisado pede-lhe para realizar um inquérito. É necessário saber a opinião de alguns intelectuais sobre a intenção do professor Jean-Baptiste Aquarone, da Universidade de Montpellier, de propor ao Comité do Nobel da Academia Sueca o nome de Miguel Torga (1907-1995) para o Prémio Nobel da Literatura.

Acabado de chegar ao jornalismo, António Valdemar só perceberá a importância desse inquérito anos depois. As intenções de Guisado não se resumem a querer saber a opinião de outros intelectuais. A ideia é lançar outra ‘candidatura’ ao Nobel, a de Aquilino Ribeiro (1885-1963). Na Rua da Misericórdia, sede do jornal “República” e do “Diário Ilustrado”, começa uma luta fratricida entre duas fações da oposição à ditadura de Salazar.