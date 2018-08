Em “Fear the Walking Dead”, depois da tempestade não vem a bonança

A história já não é nova — é explorada há quatro temporadas —, mas o que começou como uma pequena aventura dentro do universo “The Walking Dead” (FOX) foi crescendo e ganhando autonomia e importância dentro do lote de séries do AMC. Tornou-se uma das suas maiores apostas e um caso sério de sucesso (nos Estados Unidos, é a terceira série dramática de televisão por cabo mais vista entre os adultos de 25 a 54 e de 18 a 49 anos), pelo que os últimos meses trouxeram mudanças de peso à produção. O orçamento crescente abriu portas a novas soluções técnicas, impossíveis numa série de baixo custo, dando também aos criativos a oportunidade de chegarem mais longe no argumento.

Quem segue “Fear the Walking Dead” desde o início tem a perfeita noção de que a série de hoje pouco tem a ver com a estreada em 2015, mas também sabe que as mudanças não lhe retiraram o que a caracteriza. É uma história que avança muito mais rapidamente do que a série-mãe, e isso também fez dela um produto vencedor. No entanto, a velocidade imposta pelos seus criadores, Dave Erickson e Robert Kirkman, trouxe novos desafios a cada temporada. É que “Fear” havia sido pensada como prequela de “The Walking Dead”, o que não tardaria a trazer problemas à equipa responsável pela série.

Depois da saída de David Erickson do cargo de showrunner após a terceira temporada (dedica-se agora à criação de novos projetos para o AMC), Andrew Chambliss e Ian Goldberg foram os nomes escolhidos para liderar os trabalhos da quarta temporada, e a dupla fez uma autêntica revolução na história. Sem que nada o fizesse prever, os universos de “Fear” e de “The Walking Dead” juntaram-se, e a primeira parte da temporada jogou com o tempo do início ao fim. Lennie James integrou o elenco com a sua personagem Morgan Jones e não faltaram mortes e outras tragédias num mundo tomado pelos zombies. Agora, e após o desaparecimento de uma personagem até hoje central na série, há novos desafios para superar, numa altura em que a ameaça já não se resume aos mortos-vivos.

A natureza terá um papel fundamental no rumo dos acontecimentos — há uma tempestade em curso, e os seus efeitos ainda não são conhecidos —, podendo pregar novas partidas na segunda parte da temporada. Em declarações enviadas ao Expresso, o canal avança que as personagens terão “de refletir sobre as transformações que neles se operaram, quer a nível individual quer de grupo”, num novo conjunto de episódios onde “vão também questionar-se sobre os caminhos a seguir e enfrentar novos rivais vivos, mortos e até mesmo ambientais”. Continuará a haver, como Robert Kirkman nos habituou desde o início da história, tempo para explorar “perigo, amor, mágoa, perda e esperança”, numa série que é mais sobre o comportamento humano perante um cenário pós-apocalíptico do que propriamente sobre os mortos-vivos que povoam este mundo inseguro.

Em tempo de renovação, marcado pela saída de nomes fortes do elenco por decisão criativa, há também novas entradas, e o leque de atores foi reforçado para os novos episódios. Aaron Stanford, Mo Collins e Stephen Henderson são três dos nomes já confirmados pela produção, mas não está excluída a entrada (ou a participação especial) de outras caras. Até ao momento, os showrunners ainda não abriram o jogo sobre possíveis novos crossovers — com os universos de “The Walking Dead” e de “Fear the Walking Dead”, torna-se mais fácil a inclusão de personagens da série principal no spin-off —, mas a estratégia está a ser assumida com reservas para manter a independência entre as duas narrativas. “É um universo partilhado, por isso é possível”, deixou o produtor executivo Scott M. Gimple no ar durante uma conferência de imprensa, sem que o responsável máximo por “Fear” se comprometesse com qualquer cenário.

Se Scott M. Gimple não dá garantias sobre participações especiais de “The Walking Dead” — embora sempre que um ator comunica a saída da série surja o rumor de que passará para “Fear” —, o silêncio é partilhado pelos showrunners Andrew Chambliss e Ian Goldberg e pela restante produção executiva (onde ainda se contam Robert Kirkman, David Alpert, Gale Anne Hurd e Greg Nicotero). Certo é que a série produzida pelos AMC Studios nos Estados Unidos, depois de ter passado também pelo México, continua a ser protagonizada por Lennie James, Alycia Debnam-Carey, Colman Domingo, Danay Garcia, Garret Dillahunt, Maggie Grace e Jenna Elfman. E já há novidades quanto ao futuro: a quinta temporada de “Fear the Walking Dead” está no horizonte.

Por enquanto, e até que arranquem os trabalhos dos próximos capítulos — já haverá movimentações entre os criativos responsáveis pela narrativa, mas ainda não são públicas —, é no lançamento dos oito episódios da Parte B da Temporada 4 que as atenções estão centradas. A série original do AMC regressa à grelha para a segunda parte da sua quarta temporada esta segunda-feira (pelas 22h10, com a emissão de um episódio duplo), com o canal a aproveitar a oportunidade para exibir também os primeiros oito episódios (a partir das 16h10). Os humanos continuam a perder terreno.