Três canções de um álbum de Michael Jackson não foram, afinal, cantadas pelo “rei da pop”

Um ano após a morte da estrela da música pop Michael Jackson, em 2009, a Sony Music Entertainment lançou um álbum e promoveu-o com base na garantia de que integrava temas inéditos interpretados pelo cantor. Agora, ficou a saber-se que não é bem assim. Algumas das canções que fazem parte do alinhamento de "Michael" nunca foram cantadas pelo autor de "Thriller".

A empresa acaba de admitir a fraude e declarou ter sido enganada por dois produtores, identificados como Eddie Cascio e James Porte, que asseveraram que os temas em causa, “Breaking News”, “Monster” e “Keep Your Head Up”, teriam sido gravados num estúdio de Cascio em 2007. O disco foi editado, mas a autenticidade gerou controvérsia e desconfiança, nomeadamente por parte dos filhos do "rei da pop" e da mãe do músico.

Uma fã, Vera Serova, também se revelou cética e acabou por processar os dois produtores, bem como a Sony que, durante uma audiência que decorreu num tribunal superior de Los Angeles, admitiu que, de facto, a voz que se pode escutar naquelas faixas não pertence a Michael Jackson. Será, na verdade, a de um cantor identificado como Jason Malachi, imitador de Jackson, de acordo com a convicção da admiradora que desencadeou a contenda judicial.

Ouça, aqui, "Keep Your Head Up", uma das canções alvo da controvérsia: