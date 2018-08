Richard Demarcy. “A última viagem foi ao Espichel”

O corpo do dramaturgo e encenador francês vai ser cremado esta tarde, em Paris. Nos anos 1960, Demarcy apaixonou-se por uma jovem atriz portuguesa exilada em França, Teresa Mota, e a seguir pela “Revolução dos Cravos”. Tiveram um filho, Emmanuel Demarcy-Mota, reputado encenador e diretor do Théatre de la Ville, na capital francesa. Richard era um “cidadão universal”, mas antes de morrer pediu ao filho para o levar ao Cabo Espichel

Sempre o vi com um incrível dinamismo. Com a sua longa cabeleira loura, olhos azuis brilhantes de entusiasmo, montes de papéis e cadernos debaixo dos braços e sempre com muitas coisas interessantes para dizer.

Há uma dezena de anos telefonou-me, excitado como uma criança. “Boa, Daniel, aperta com o Emmanuel, política e cultura, cultura e política!”. Referia-se a uma entrevista ao filho que eu tinha publicado no Expresso, onde este dizia que, no Théatre de la Ville, para onde acabava de ser nomeado como diretor (2007), queria abrir “autoestradas da cultura entre a França e Portugal”.

Conheci-o muitos anos antes, bem como a sua então mulher e atriz, Teresa Mota, no teatro da Cartoucherie de Vincennes. Emmanuel era então uma criança e corria por todos os lados nos bastidores do célebre teatro fundado nos anos 1960 por Ariane Mnouchkine.

Richard e Teresa apresentavam aí uma peça – “L’étranger dans la maison” (O estrangeiro em casa) – escrita pelo dramaturgo agora falecido e encenada por ambos. Foi um espetáculo exaltante, emocionante e moderno, a tal ponto, que o jornal Le Monde o chamou para a primeira página, com este título. “Atenção, obra-prima”.

Esta peça, com Teresa Mota no papel principal, foi apresentada em Vincennes em 1982. Depois desse ano, Richard não se cansou trabalhar e de de viajar pelo mundo, por Portugal mas também por África. Continuou a escrever peças de teatro, mas também muita poesia e mesmo novelas.

“Ele era um poeta, era um cidadão universal”, resume Emmanuel. “De facto, foi assim que sempre o vi. Cidadão do mundo, solidário, uma espécie de militante cultural não alinhado, um pouco à imagem de Zeca Afonso, de quem foi amigo.”

Richard Demarcy viveu entusiasmado o 25 de Abril em Portugal, onde então criou e levou aos palcos diversas peças que, a seguir, também viajaram para o estrangeiro, tendo sido apresentadas designadamente nos festivais de Avignon e no do Outono, em Paris.

Influenciado por Teresa, que fora obrigada a fugir para Paris e a abandonar a carreira de atriz em Portugal por ser antifascista, publicara textos em França contra a PIDE, nos anos 1960, com o pseudónimo de Jean-Claude Arcy. Participou, sempre com Teresa, no movimento Maio de 1968.

Com a mulher portuguesa, de quem se separaria no fim do século passado, fundou o Naïf Théâtre, que é ainda hoje uma referência do teatro moderno francês. Em França, participou ainda na criação do Institut d’Études Théâtrales Sorbonne Nouvelle, onde foi mestre de conferências. Era também doutorado em Sociologia e, no seu país, foi condecorado com o título de Cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras.

Em Portugal, fez mais do que participar no movimento democrático e libertador de 1974. Interveio, por exemplo, na criação do Centro Dramático de Évora, que foi inaugurado com a sua peça “A noite de 28 de setembro”. Foi também um dos primeiros franceses a apresentar Fernando Pessoa, em 1989, nos palcos, em França.

Depois da sua morte, ocorrida no domingo passado, aos 76 anos, o ministro português da Cultura, Luís Filpe Castro Mendes, lamentou o desaparecimento de um “autor poeta, que tinha na partilha e na palavra a inteligência e a sensibilidade do mundo”. “Era um homem de ação, poeta e explorador, curioso sobre os outros e o mundo, apaixonado por África em particular”, lê-se no comunicado do ministro.

Mas Portugal era a sua paixão. Esteve com o filho num hotel, em Sesimbra, até ao passado dia 16. Foi a sua última viagem. Queria ir visitar o Cabo Espichel. “Tinha uma paixão pelo Oceano Atlântico, até fomos também às praias do Meco”, diz Emmanuel. “Ele era um poeta, para mim era sobretudo um poeta, mas considerava-se um cavaleiro do oceano”, conclui o filho.