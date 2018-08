O maestro que queria fazer tudo

No caso de Leonard Bernstein, como no de outros músicos famosos, a indisposição de alguém foi a sua grande oportunidade. Para ele aconteceu no dia 14 de novembro de 1943, quando o maestro Bruno Walter se constipou e não pôde dirigir a Orquestra Filarmónica de Nova Iorque. O jovem Bernstein substituiu-o e o resultado foi um enorme sucesso, ampliado pelo facto de o concerto ter sido transmitido pela televisão. A partir daí a sua fama estava feita. Embora tenha sido um golpe de sorte, não foi só isso. Sabendo que Walter não estava bem, tinha estudado as obras que constavam do programa.

Qualquer vida é feita de acasos, e esse foi um de vários que determinaram o destino de Bernstein. Ainda mais importante foi outro que aconteceu quando ele tinha dez anos. Uma sua parente mudou de casa e não tinha onde deixar os móveis mais pesados. Os pais de Leonard ficaram com o piano vertical. Mal começou a mexer no instrumento, o menino percebeu que não queria outra coisa. Em poucas semanas, já tinha aprendido muito por si mesmo, e pôs-se a questão de lições formais.

O pai não queria sequer pensar na possibilidade de uma carreira musical para o filho. Tinha um negócio de distribuição de artigos de beleza, e queria que Lenny (assim o tratavam a família e os amigos) um dia o substituísse. Mas o jovem tinha outras ideias. Aos 12 ou 13 anos, para pagar as suas lições de piano, dava ele próprio lições. Em poucos anos adquiriu aptidões de virtuoso, e podia ter feito carreira como tal.

Os elementos essenciais da sua personalidade, incluindo a energia constante e a capacidade de abarcar atividades diferentes ao mesmo tempo, ficaram definidos logo na adolescência. Nascido numa família judaica de origem ucraniana, tinha em demasia a proverbial 'drive' para o sucesso, somada a uma preocupação com causas sociais que o acompanhou a vida inteira. Mais tarde foi criticado por hipocrisia, mas tudo indica que era sincero, como no resto que fazia.

Pioneiro na televisão

Nascido em Lawrence (Massachusetts) a 25 de agosto de 1918, Bernstein estudou em escolas de Boston. Mau grado a escassez de estudos formais, já tocava sinfonias inteiras ao piano quando foi para a Universidade de Harvard. Aí teria encontros decisivos. Um deles foi o compositor Aaron Copland, que teria um papel decisivo na sua vida como amigo, amante e mentor, e também a nível da linguagem musical.

Estudos subsequentes em Filadélfia e Tanglewood acompanharam as suas primeiras experiências a dirigir orquestras. E não demorou muito a afirmar-se. O 'big break' em novembro de 1943 foi seguido por numerosos convites oriundos de todo o país, e depois do estrangeiro. Bernstein acabaria por adquirir o estatuto de um dos maiores maestros do seu tempo, tão à vontade em obras americanas como nos clássicos austríacos e alemães do século XVIII e XIX.

Como maestro ele desenvolveu um estilo bastante físico, gesticulando intensamente e saltando no palco. Conforme explicava, a sua preocupação era comunicar, e não há dúvida que conseguia. Toda a sua linguagem corporal transmitia entusiasmo pela música. E não só ao público. Mesmo músicos de velhas orquestras como a Filarmónica de Viena, que tinham aprendido tudo o que achavam que precisavam de saber com maestros como Toscanini, deixavam que Bernstein os ajudasse a infundir nova energia mesmo no reportório tradicional.

Outra forma de comunicar eram os programas de televisão. Bernstein foi pioneiro na utilização desse meio então novo, usando-o para ensinar música clássica (ou mais precisamente, apreciação dessa música) a milhões de espetadores pelo mundo fora. Transmitidos a partir do Carnegie Hall, os seus Concertos para Jovens ainda hoje se veem com agrado e proveito, mostrando o seu talento único para misturar conhecimento e sentido de humor, entre outras qualidades.

West Side Story

Em 1957, estreou o seu maior sucesso de sempre, o musical West Side Story, mais tarde passado a filme. Essa versão moderna da história de Romeu e Julieta ainda hoje se vê com agrado, tanto pela excelente coreografia como pelos temas que ficam na memória, entre eles "Maria" e "América". Muito característica de Bernstein é a mistura de influências bastante diferentes, desde a ópera e o jazz até ao folclore e a música pop.

No ano seguinte ele abandonou o cargo de diretor musical da Filarmónica de Nova Iorque, ao fim de um período de dez anos. O objetivo era concentrar-se na composição, mas nunca mais haveria um sucesso comparável ao de West Side Story, embora ele tivesse continuado a escrever obras em géneros variados.

Se musicais como "Candide" e "On The Town" continuam a gozar de boa fama, as obras sinfónicas e corais de Bernstein são frequentemente acusadas de superficialidade ou de excesso de ambição. Isso aplicar-se-á sobretudo àquelas onde ele presume tratar grandes temas filosóficos ou religiosos. Duas das sinfonias, por exemplo, são inspiradas no Velho Testamento. (A ligação à cultura judaica foi uma constante em Bernstein, que foi conselheiro musical da Orquestra Filarmónica de Israel logo em 1948).

A banalidade no tratamento dos textos terá eco na linguagem musical, segundo alguns críticos. Diz-se que parte do problema foi a falta de tempo suficiente para dedicar à composição. Bernstein admitiu-o, embora defendesse a sua opção pelo ecletismo. Dizia que não queria passar 50 anos a estudar as mesmas obras, como Toscanini.

Radical Chic

As acusações de superficialidade também lhe eram feitas a outros níveis. Em 1970, o jornalista Tom Wolfe publicou um artigo em que descrevia uma festa de angariação de fundos para os Black Panthers que Bernstein e a mulher tinham acolhido no seu apartamento em Park Avenue, uma das zonas mais caras da cidade. O contraste entre o estilo de vida luxuoso (Bernstein tinha os habituais criados brancos a servir) e uma causa revolucionária justificava o uso da expressão "radical Chic" por Wolfe.

Bernstein morreu em 1990 de um ataque cardíaco no Dakota Building, onde residia. Fumador inveterado, sofria de cancro nos pulmões. Sabia que não tinha muito tempo e queria dedicar o que lhe restava de vida a ensinar. Acabava de fundar um festival em Sapporo, no Japão e ainda dirigira a Orquestra Sinfónica de Boston.

Sobreviveram-lhe três filhos. Com a mãe deles, a actriz chilena Felicia Montealegre, Bernstein fora casado entre 1951 e 1978, quando a atriz morreu. Nos últimos dois anos o casal vivera separado. Bernstein, que fora viver com um homem, sentiu-se culpado. Mas os seus filhos contam que a mãe sempre soube da sua homossexualidade e aceitava-o como era.

Até ao fim da vida ele não pararia. Em 1989, após a queda do muro de Berlim, dirigiu a Nona Sinfonia de Beethoven na cidade finalmente reunificada. Era mais uma forma de usar a música para ajudar a unir as pessoas.