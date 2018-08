Novo festival de jazz anima Aveiro ao pôr-do-sol

Além dos espetáculos em palco, o festival promete animar a cidade com os “duelos ao sol”, uma espécie de “desgarrada” entre intérpretes de jazz, espalhados pelas principais artérias da cidade

A cidade de Aveiro vai passar a contar com um novo festival dedicado ao jazz, cuja primeira edição decorre a 7 e 8 de setembro, com nomes consagrados e novas revelações a tocar ao pôr-do-sol. Elisa Rodrigues, João Hasselberg & Pedro Branco, Lokomotiv e Maria João - OGRE (Trio Eléctrico) encabeçam o cartaz da primeira edição do Jazz, Sunset e Meia, que terá dois palcos na escadaria do edifício Fernando Távora, em Aveiro.

Quanto aos artistas convidados, segundo Afonso Miranda, da organização, além desses "clássicos do jazz português", o segundo dia do festival será dedicado aos novos talentos. "É um festival musical que vai aproximar as pessoas do jazz e dar-lhes a oportunidade de usufruírem da música ao pôr-do-sol, num local que a meu ver tem a melhor vista de Aveiro, sobre os canais da Ria. O jazz está muito associado a algo elitista e nós queremos fazer exatamente o contrário: dar jazz a toda a gente de uma forma descontraída e descomprometida", explicou à Lusa.

Além dos espetáculos em palco, o festival promete animar a cidade com os "duelos ao sol", uma espécie de "desgarrada" entre intérpretes de jazz, espalhados pelas principais artérias da cidade. "No próprio dia teremos músicos que participam no palco principal e no palco secundário espalhados pela cidade, antes da hora do festival para ir criando animação", refere aquele elemento da organização.

Muito antes do pôr-do-sol, logo ao início da tarde, decorrem as "conversas de esplanada" em que os artistas trocam ideias entre si e com o público. "Vamos ter conversas com gente muito interessante, como a Maria João, o Miguel Araújo, o Rui Veloso, a Luísa Sobral, o Vasco Sacramento, o José Pina, ou José Pedro Leitão", acrescentou a organização.

O mote do Jazz, Sunset e Meia é fazer a festa ao final da tarde, onde as pessoas se juntam, partilham conversas, bamboleiam-se ao som da música e admiram o pôr-do-sol, contando com três bares de apoio onde se preparam "cocktails" específicos dedicados ao jazz. O festival é uma coprodução da Câmara de Aveiro, do Teatro Aveirense e "Aveiro com Paixão".