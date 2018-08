Disco dos Eagles destrona “Thriller” de Michael Jackson como mais vendido do mundo

A coletânea dos primeiros sucessos da banda californiana Eagles, publicada em 1976, tornou-se o álbum mais vendido de todos os tempos, ultrapassando "Thriller", de Michael Jackson, segundo uma nova classificação divulgada nesta segunda-feira pela associação norte-americana do setor.

A Recording Industry Association of America (RIAA) refere que o disco "Greatest Hits 1971-75" dos Eagles, compilação dos quatro primeiros álbuns da banda de country rock nascida em Los Angeles em 1971, atingiu vendas "38x platina", ou seja, um número confirmado de 38 milhões de exemplares, em disco ou em equivalente 'streaming', contra as "33x platina" ou 33 milhões de "Thriller".

Os Eagles, cuja coletânea ocupou durante muito tempo o primeiro lugar, até ter sido ultrapassada por "Thriller" em 2009, detêm igualmente a terceira posição desta nova classificação, com o álbum "Hotel California", editado em 1976 e que inclui a canção epónima, que se tornou um dos hinos de culto de toda uma geração, com 26 milhões de exemplares vendidos.

A nova lista da RIAA foi divulgada depois de a associação ter recalculado os seus números para incluir as vendas em 'streaming', o que desde 2006 não era feito para os Eagles, segundo a revista Rolling Stone.

"Estamos gratos às nossas famílias, aos nossos agentes, à nossa equipa, às pessoas da rádio e, sobretudo, aos nossos fiéis fãs, que se mantiveram connosco apesar dos altos e baixos dos últimos 46 anos", reagiu Don Henley, vocalista e cofundador da banda, de 71 anos, citado pela revista.

Após a morte, em 2016, de outro dos fundadores dos Eagles, Glenn Frey, aos 67 anos, a banda reformulou-se, no início de 2017, e retomou as digressões, estando uma série de concertos agendados para os Estados Unidos em setembro.

Pode ouvir aqui "Take it to the Limit", uma das canções que integra a coletânea dos Eagles que ultrapassou "Thriller":