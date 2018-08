Rui Couceiro: “A intuição distingue os melhores”

Rui Couceiro, coordenador cultural da Porto Editora. Editor executivo da Bertrand. Responsável pelo relançamento da Contraponto — fundada em 1950 por Luiz Pacheco. Trabalha com autores como Valter Hugo Mãe, Miguel Esteves Cardoso ou Gonçalo M. Tavares

FOTO José fernandes

O talento trabalha-se?

Embora a aptidão natural permita fazer coisas entusiasmantes com facilidade, só conjugada com o trabalho é capaz de levar à evolução e à superação. Daí que os escritores consagrados recomendem aos iniciantes que leiam e escrevam muito.

Podemos continuar a conviver bem com gente genial e humanamente duvidosa?

Prefiro não o fazer, como o Bartleby. Mas distingo a criação do criador, sei que o génio pode conviver com a miséria moral e não deixo de ler livros notáveis escritos por autores execráveis.

O que procura nas palavras do outro?

Mentiria se não referisse também a concordância e as chamadas afinidades eletivas, mas, por norma, procuro o que não encontro nas minhas, o que não sei, o espanto.

É bom na escrita quem não se cansa de observar o mundo?

Não necessariamente, mas o escritor absorve tudo, transporta tudo para a literatura, por isso a capacidade de observação ajuda muito.

Ajuda ter vivido muito ou são insondáveis os caminhos da fantasia?

Ajuda, sobretudo porque permite observar mais. E a vida dos outros é uma fonte inesgotável, mesmo para os chamados escritores da imaginação, por oposição aos da memória.

Já não pretende voltar ao jornalismo?

É pouco provável. Os livros são o meu grande amor. Mas graças à Renascença voltei a fazer rádio, que era algo de que tinha muitas saudades, e talvez possa colaborar novamente com a imprensa e com a televisão, se achar que faz sentido e se for conciliável com a minha atividade de editor.

Luiz Pacheco não o insultaria se soubesse que relançou a Contraponto com Cristina Ferreira a “Sentir”?

Se ele conhecesse a Cristina, aposto que não. Mas é evidente que esta Contraponto é muito diferente da dele. Acontece que eu sou do Porto e duvido que o Pacheco conseguisse dizer mais palavrões seguidos do que eu.

O que tinha Saramago que outros não têm?

O que mais me seduz é o estilo, porque permite tudo. E isso resulta num equilíbrio notável entre forma e conteúdo, ou entre estilo e inteligência. Nunca esquecerei o assombro que senti da primeira vez que li Saramago. É, juntamente com Pessoa, o génio maior entre cinco ou seis que temos na literatura em língua portuguesa.

O faro de um editor também se apura?

Sim, a intuição distingue os melhores, mas o conhecimento e a experiência apuram-na.

Qual a melhor frase literária que cabe ainda nestes caracteres?

Seria literatura para a minha existência ler um decreto sobre a consagração de uma criação com a qual sonho há muito: os dias de 30 horas. Isso permitir-me-ia dedicar-me a todas as minhas paixões e hóbis: a escrita, as casas, os rios, o vinho e a comida, o desporto.