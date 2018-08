Bem-vindos ao Radio City Music Hall

Está tudo a postos para mais uma edição dos MTV Video Music Awards, e até segunda-feira tudo estará programado ao segundo, mas a indústria do espetáculo também vive da surpresa pelo que o melhor é deixar alguns segredos por desvendar. São poucas as informações até agora conhecidas sobre a nova edição da gala de prémios e o secretismo em torno de quem estará presente (e de qual será o seu papel) na grande noite do canal de música parece até maior do que noutros anos, mas já é possível avançar com alguns pormenores.

Numa indústria que se renova anualmente, Ariana Grande, Shawn Mendes, Logic e Ryan Tedder estão entre os nomes confirmados — a norte-americana vai apresentar o single ‘God is a Woman’, enquanto o lusodescendente Mendes vai interpretar a canção ‘In My Blood’ e a dupla formada pelo rapper e pelo vocalista dos OneRepublic está escalada para apresentar o seu novo tema, ‘One Day’ —, mas não serão os únicos a marcar presença. Travis Scott propõe-se a interpretar vários temas de “Astroworld” e Post Malone também vai subir ao palco. Nicki Minaj terá um destaque maior ao atuar “numa localização icónica e secreta” de Nova Iorque.

Mas a verdade é que uma gala de prémios não se faz sem nomeados e a lista destes MTV Video Music Awards 2018 mantém-se extensa, sem que isso lhe retire importância. Em declarações enviadas ao Expresso, Bruce Gilmer frisa que “este ano tem sido monumental para a área da música”, com o responsável pela área musical da Global Entertainment Group, da Viacom, a considerar que “o grupo de nomeados é extraordinário”. Em destaque na edição deste ano estão Cardi B, The Carters, Childish Gambino, Drake e Bruno Mars, que se perfilam como potenciais vencedores da noite. Nascida no Bronx, a rapper lidera a tabela com 10 nomeações, mas poderá ser a dupla formada pelo casal Beyoncé e Jay-Z (oito nomeações) a levar a melhor.

REGRESSO A CASA

Apesar das mudanças na forma como a gala está a a ser preparada (a MTV decidiu associar-se ao Instagram e anunciar os nomeados na mais recente plataforma da rede social, o IGTV, com a ajuda de influenciadores digitais), este ano não é apenas de renovação e marca também um regresso às origens. A cerimónia dos MTV Video Music Awards 2018 está de volta a Nova Iorque e ao Radio City Music Hall e foi na famosa sala de espetáculos nova-iorquina que a entrega de prémios do canal de música começou, em 1984. O espetáculo aconteceu no mesmo espaço outras onze vezes — algumas delas icónicas, como a edição de 2003 que contou com os famosos beijos de Madonna a Britney Spears e a Christina Aguilera — e este pode ser um sinal de que a MTV quer voltar aos seus tempos áureos com a gala programada para este ano. Além de esta ser a 12ª edição dos VMA naquela morada — o mítico 1260 6th Ave, New York, NY 10020, EUA —, é também a 17ª a acontecer na Big Apple, mostrando a vitalidade da cidade numa altura em que a californiana Los Angeles parecia querer tomar o seu lugar enquanto espaço de criatividade musical. Há vozes que se levantam para contrariar a tendência.

“A energia criativa de Nova Iorque sempre alimentou as pessoas que vivem e trabalham aqui”, defendeu o mayor de Nova Iorque, Bill de Blasio, durante a apresentação do programa deste ano, recordando o papel cultural da cidade. “É aqui que a música, o cinema e a arte colidem e onde nasceram os MTV Video Music Awards”, recorda. “Não há lugar melhor para acolher os MTV VMA do que Nova Iorque, num dos espaços mais emblemáticos do mundo.” Habituado a contar com algumas das maiores cerimónias mundiais na cidade, De Blasio quer que esta se afirme como a capital da música do país, ao mesmo tempo que consegue grandes investimentos do mundo do entretenimento. Receber os MTV Video Music Awards tem um impacto económico estimado de 50 milhões de dólares (44 milhões de euros, aproximadamente) e isso também não pode ser esquecido.