Em memória de Sir Vidia Naipaul

A importância da obra de V. S. Naipaul não será exagerada. Tal como a sua segunda mulher assertou na hora da morte, num comunicado, “ele foi um gigante”. É um gigante, porque o mundo de Naipaul ainda é o nosso mundo, e uma sociedade colonial como a portuguesa, que gerou sociedades pós-coloniais extremamente complexas, a brasileira, a angolana e a moçambicana sobre todas, e também a timorense ou a cabo-verdiana, teria tudo a aprender ao ler Sir Vidia.

Deveria ser leitura obrigatória, não apenas pela perfeição da prosa, também pelas verdades nuas e cruas que encerra sobre a fantasia, o romantismo e o exotismo do pós-colonialismo com consciência e sobre as teorias multiculturalistas do bom selvagem, que exaltam as sociedades indígenas como culturas dotadas de bondade primitiva e isentas de corrupção e maldade. Como se o colonialismo fosse o único culpado e o único corruptor.

