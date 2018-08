Razão & emoção em raro equilíbrio - e depois começa uma revolução

Se há coisa de que Paredes de Coura se pode orgulhar é de saber receber. Prova da perenidade deste abraço é a quantidade de bandas que, depois de estreias benfazejas, regressam com vontade ao verde anfiteatro onde já foram felizes. Esta sexta-feira, os britânicos Slowdive aterram no Minho como aquele amigo com quem no último encontro não tivemos oportunidade de falar com tempo e que queremos rever para pôr toda a conversa em dia.

Em 2015, a banda de Rachel Goswell mostrou-se – recorremos aos apontamentos de então como auxiliar de memória – “intocada pelo tempo, quem sabe se até revigorada pela passagem de quase 20 anos entre 1995, ano do seu terceiro e penúltimo disco, e 2014, ano em que se voltaram a juntar”. Serena e atenta, a plateia courense deixou-se deslumbrar pelas tempestades elétricas dos Slowdive, uma chuva de estrelas entre o shoegazing, o dream pop e o pós-rock.

Este ano, o reencontro promete emoção redobrada pelo carinho com que o regresso dos ingleses aos discos – com um álbum homónimo no ano passado – foi acolhido pela nação indie. Não é todos os dias que as novas canções de velhas glórias são valorizadas desta forma, com mais entusiasmo honesto do que nostalgia, e os portugueses já puderam mostrar o seu apreço em março, nos concertos de Lisboa e Porto. Agora têm todo um céu estrelado para servir de testemunha a estas segundas núpcias com os Slowdive.

Antes da rapaziada de Reading, Inglaterra, que chega às 23h15, tocam os DIIV, de Zachary Cole Smith, frontman carismático e conturbado que poderá fazer magia com matéria-prima – tão etérea como robusta – da mesma “raça” da dos Slowdive; é às 21h20, depois de uma dupla de luxo, que em comum tem o passaporte norte-americano e uma paixão pelas guitarras de nacionalidade a condizer.

getty

Às 19h40, Kevin Morby, que passou a última semana em alegres passeatas pelo Porto, continuará a escrever a sua história de amor com Portugal. Em Paredes de Coura já esteve em 2016 e desde então lançou mais um belo e lânguido disco – “City Music”, para desembrulhar no palco principal a partir das 19h40.

Foto Rita Carmo

A abrir a tarde estará uma jovem senhorita: natural do estado da Virginia e na frescura dos seus 20 e poucos, Lucy Dacus nunca tocou em Portugal, mas na mala da sua digressão traz um argumento de peso – “Historian”, o segundo álbum, lançado este ano pela Matador e casa de canções gigantes, com razão & emoção em raro equilíbrio. No ano passado, João Carvalho, obreiro de Paredes de Coura, dizia à Blitz que gostava de cá trazer Sharon Van Etten; ainda não foi desta, mas o timbre de meia-noite de Miss Lucy anda muito lá perto, com a mais-valia de um talento em nome próprio. Toca às 18h30, num dia que terá grime londrino na despedida do palco principal (Skepta, às 00h45) e no palco secundário um menu composto por rock tuaregue (os argelinos Imarhan, às 19h), mais uma estreia (a da nova-iorquina Frankie Cosmos, às 20h30) e os veteranos do Texas ...And You Will Know Us By The Trail Of Dead (22h20), na sua terceira passagem por Paredes de Coura.

Para fechar a porta, ou começar uma revolução, podemos contar com as Pussy Riot, ativistas russas que fazem da música uma arma, no after hours, a partir das 02h.