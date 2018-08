When I'm 64

C omo diria o imortal Ricky de “Casablanca” pela voz nasal de Humphrey Bogart, o mundo inteiro está a ruir e escolhemos esta altura para fazer 60 anos. Quer dizer, não era bem assim, era fall in love, apaixonarmo-nos, em vez dos temidos 60. Tratando-se de Madonna Louise Ciccone, a nossa Madonna das vielas de fado e do estacionamento palaciano em Lisboa, perdoe-se a intimidade e avance-se com a efeméride. Madonna sexagenária, exatamente. No dia 16 de agosto. Como o tempo passa. Nesta altura, uma voz interrompe e diz, mas está muito bem para 60 anos, muito bem mesmo. Esta é a maior mentira internacional de todos os tempos, uma mentira que não escolhe fronteiras, nem nacionalidades, nem etnias. Quando alguém faz 40 anos começam a dizer-lhe que está muito bem para a idade, mentira repetida ao cruzar da década, válida para Manhattan na América, Oslo na Noruega ou Lagos na Nigéria, embora, no caso de Lagos, a pele negra tenha a infinita vantagem de envelhecer bem. Olhe-se para o esplendor da escritora Chimamanda Ngozi Adichie. Por volta dos 80 anos, as pessoas escusam de dizer que se está muito bem para a idade e passam a dizer que a cabeça está ótima, o pior é o resto. Por essa altura, o tempo reclamou o que lhe pertence, sem maneiras e sem meias medidas. Por qualquer razão ocidental, o avanço civilizacional tem-se medido, desde a invenção da wellness e da vida saudável contra os radicais livres, uma coisa americana e californiana, pelo quão bem uma pessoa está para qualquer idade, incluindo os centenários. Ora, a idade é uma daquelas coisas, enfim, que não melhora nada em nada, nem a famosa serenidade dos budistas e meditativos. Como proclamou a duríssima Bette Davis, uma precursora de Madonna, envelhecer? Nada tem de bom! Exatamente. E, convenhamos, Madonna está bem mas com aquele rendimento milionário abusou das infiltrações e dos tratamentos do Dr. Brandt, suicidado por excesso do botox que ele mesmo inventou.

FOTO Michael Putland/Getty Images

Citando o gato Garfield, que faz anos em agosto e não tem idade, a maturidade é sobrestimada. O problema de Madonna é o mesmo de Sharon Stone, que esteve pendurada nos 56 anos para aí uns cinco anos. Eram miúdas muito giras, como se dizia antigamente. E as miúdas muito giras não podem envelhecer, muito menos na idade do Instagram e do Snapchat. Madonna é Madonna, que diabo, a mulher mais exposta do mundo por vontade própria e pioneira da exposição universal. Madonna ajudou a criar a reinante cultura de massas. Madonna é a primeira feminista a sério depois da era dos sutiãs na fogueira, que tão má reputação deu às feministas. Madonna é a primeira feminista que se despe sem pedir desculpa, que faz o que quer, como quer e quando quer. Onde quer. Que demonstra que lá em casa manda ela e nela manda ela. E tudo isto sendo uma miúda muito gira. Nenhum Harvey Weinstein lhe poria a mão em cima, pelo contrário, segundo uma daquelas arrependidas doidas por ganhar um pataco nos tabloides, foi Madonna que lhe pôs a mão em cima. Madonna foi lésbica antes do tempo, bissexual antes do tempo, heterossexual antes do tempo, transgender antes do tempo, pós-pós-pós-moderna antes do tempo. Madonna é um palimpsesto do final do século XX na travessia para o novo milénio, e nunca se queixou de nada. Nem da idade. Quando uma coisa nova aparecia, Madonna açambarcava-a a tornava-a sua. Isto fez dela muito mais que uma cantora ou compositora pop. Fez dela, oh odiosa palavra, um ícone. E uma revolucionária. Um ícone que sabe a luz que lhe convém.

No primeiro documentário feito às claras sobre Madonna, patrocinado por Madonna, quando o namorado era Warren Beatty, uma lenda do cinema e uma Madonna de calças, uma cena perturba a narrativa. Madonna está no camarim e Warren Beatty aparece e reaparece ao fundo, sem querer entrar no plano. In and out. E Madonna diz, ele não quer aparecer com a iluminação errada. A iluminação errada é a que não beneficia as rugas, não alivia a passagem do tempo, não faz a pessoa parecer muito bem para a idade. Warren Beatty era um mestre da iluminação, qualquer um dos seus filmes o atesta, e Madonna um mestre da perspicácia. E da inteligência. Ora diz o entendimento comum que nada estraga mais uma mulher bonita do que um bom cérebro. Cá para mim, a relação com Beatty acabou naquele dia com aquela frase. E este teria sido o problema de Madonna com os homens. Os que são inteligentes como ela não a suportam muito, Sean Penn, Warren Beatty, Guy Ritchie. Os que não são acabam em toyboys, incluindo o pobre Antonio Banderas, que ela perseguiu com denodo chegando ao ponto de financiar um dos piores filmes da história do cinema, “Evita”, para ter uma história romântica com ele no ecrã. Parece que Banderas fugia dela a sete pés, dizia-se nos mentideros de Madrid, quando Madonna desembarcava no Palace para umas festas com Almodóvar y sus muchachos.

FOTO Dave Hogan/Getty Images

E tudo isto numa miúda que começou por não ser muito gira, nascida de pais católicos e com um nome ridículo, Madonna Louise Ciccone, criada num subúrbio de Detroit, à sombra das fábricas de automóveis. A mãe morreu cedo, e Madonna e os irmãos nunca mais aceitaram nenhuma autoridade. Todas estas desvantagens, o nome, a perda, a periferia, converteu-os ela em moeda de troca e merchandising, elevando a infância e a adolescência a uma idade mitológica. Não sendo dotada de grande voz, Madonna começou pela dança e disciplinou-se a dançar. O que muita gente não sabe, exceto os que assistiram a alguma das suas digressões, é que Madonna é uma bailarina e coreógrafa exímia, e que cobriu a falta de poder da voz com a acrobacia e a cenografia adequadas. Eu vi a Blonde Ambition World Tour e posso garantir que o nível de profissionalismo de Madonna só tinha um equivalente naquele tempo, o de Michael Jackson, sendo Michael mais dotado como compositor e vocalista. De resto, Madonna reinava. Ao lado dela, Lady Gaga, um dos avatares, é uma cópia desbotada. Madonna era bem mais jovem e lembro-me de me perguntar como é que ela aguentava fisicamente um espetáculo daqueles, um nível de exigência tão brutal que o público ficava cansado de a ver. Simples, Madonna não cede a vícios. Nunca a verão a fumar e a beber, tomar drogas, dissipar-se lentamente em tédio e spleen. Madonna é uma atleta de alta competição, medalhista olímpica várias vezes, uma de ouro por cada álbum e cada tour, e neste caso, o único homem à altura dela, o que corre dez quilómetros antes de entrar em palco, é Mick Jagger. Dois sobreviventes que nunca se encontraram e ainda bem, cada um mais obcecado do que o outro ter-se-iam matado um ao outro.

FOTO Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images

Se querem seguir as proezas atléticas de Madonna basta abrirem a Wikipédia. São páginas e páginas de títulos e prémios, de interrupções e inovações, de crises e escândalos, e de uma criatividade esculpida como um cristal, refletindo a luz em mil zonas de sombra. Desde que a luz seja correta, diria o velho Warren Beatty. Madonna tem, como esses clássicos da história das artes do século XX, Picasso e Bowie, vários períodos. O período inicial era construído com roupa barata e de segunda mão, camisetas de renda poliéster, fitas no cabelo frisado e oxidado, meias de rede, saia com leggings (antes dos leggings) e crucifixos e bijutaria a chocalhar ao pescoço. Não se concebe maior mau gosto, falta de classe, fancaria. E ela transforma isto numa tendência clássica universal, e todas as adolescentes querem ser like a virgin e vestir like a virgin e cantar “Like a Virgin”. O álbum mais vendido de sempre por uma mulher nos Estados Unidos. Primeira medalha olímpica. O videoclipe, meio recente criado para a MTV e que Madonna usou como instrumento vital, percebendo as vantagens da imagem coreografada sobre a música, é um dos que ficaram na história, com Madonna a tornar-se um ícone, palavra odiosa, igual a Marilyn Monroe (não contem que ela se suicide, podem esperar sentados). A partir de “Like a Virgin”, o narcisismo militante e desavergonhado de Madonna tinha o mundo nas mãos e os estilistas nas mãos, e assinou as alianças e pactos que quis com a indústria da moda, percebendo antes do tempo o poder desta indústria que ama o narcisismo e o egotismo sobre todas as coisas. Visionária, além de atleta. Nunca subscreveu os tweeds e rodriguinhos ou chinesices de Kaiser Karl em Chanel. Os seus estilistas eram ultras, visionários e especialistas em geometria e grafismo, como ela, e Jean-Paul Gaultier foi o primeiro parceiro ideal, um iconoclasta e precursor da moda do século XXI. A Material Girl tornou-se, evidentemente, uma rapariga muito material. E rica.

FOTO Dave Hogan/Getty Images

O casamento com Sean Penn iniciou o período azul, “True Blue”, álbum que ela dedicou ao marido e que teve cinco canções no top, incluindo o pavor melódico ‘La Isla Bonita’. Temos sempre a sensação de estarmos a ser enganados com as canções de Madonna mas aquilo funciona, se funciona. Tomemos o caso polémico de ‘Like a Prayer’, uma das boas canções pop e onde Prince meteu a mão e a virtude. A canção valeu-lhe o anátema do Vaticano e a excomunhão dos bem pensantes. Madonna, que é uma atriz péssima, como se vira em “Shangai Surprise” com Sean Penn, e se veria em “Evita” e nos filmes com Guy Ritchie, a evitar mais do que “Evita”, percebeu que a polémica fazia vender muitíssimo e enveredou por esse caminho. “Like a Prayer” vendeu 15 milhões de cópias, ainda o streaming não vira o dia. Um recorde.

Ao encerrar a fase Warren Beatty, um ícone, palavra odiosa, tão majestoso que se desculpam os maus filmes, Madonna regenerou-se com a Blonde Ambition World Tour, considerada a Melhor Tour de 1990. À provocação religiosa, Madonna junta a provocação sexual, e quando se julgava que tinha esgotado os recursos de choque e de abanão do charme discreto da burguesia, aparece o período erótico e pornográfico, de que o livro sexualmente explícito “Sex”, embrulhado em prata Mylar nas livrarias para camuflar a nudez crua, é o símbolo. Sadomasoquismo, identidade sexual profusa e difusa, prostituição, mundanidade, retocam uma espécie de iconografia antibarroca com uma pitada de tendência camp, uma sexualidade feminina clinicamente definida sem deixar de ser sacana, profana e obscura, fazendo dela uma mulher proibida. A MTV, de que Madonna era a estrela, decide não passar o vídeo de ‘Justify My Love’. Perfeito. O ultraje estava consumado e Madonna era famosa várias vezes. O tal primeiro documentário, “Truth or Dare”, onde Beatty evita a luz ao contrário da mariposa, torna-se o documentário mais visto de sempre, sendo ultrapassado apenas por “Bowling for Columbine” de Michael Moore, 11 anos mais tarde.

FOTO joão carlos santos

Madonna era agora a única autora da sua imagem, da sua mercadoria, da sua figura e da sua simbologia. Ser autoinventado, o controlo absoluto da produção de tudo o que lhe diga respeito faz dela a one-woman show. As colaborações com gente distinta e talentosa são a sua marca, desde a tecnologia que a leva a inovar no microfone de rádio frequência em palco, o Madonna mic sem fios, até às produções de imagens de moda com fotógrafos que ajudassem a moldar a cera e conceber a transfiguração. Uma espécie de Cindy Sherman da música. Outras fases se seguiram, cada uma com o seu fotógrafo ou cineasta particular, de Steven Meisel em “Sex” a Steven Klein e ao futuro marido Guy Ritchie.

Tivemos a gueixa, inspirada no filme de Steven Spielberg sobre o livro “Memórias de Uma Gueixa” e que fez a sua aparição nos Grammies. E tivemos a redenção do devaneio erótico e orgíaco no período senhora inglesa de boas famílias e das classes altas. Casada com Ritchie, que passou a trabalhar para ela mais do que com ela, Madonna mudou-se para Londres, comprou uma mansão nos campos verdes e entregou-se ao pasto, ao chá, à caridade e à equitação. Ritchie odiara “Sex”, e era um moralista marialva. Sex is for the boys, not for the ladies. De todos os períodos, este é o mais exótico. Curiosamente, a única que não parecia aborrecida era ela, apesar de começarem a notar-se as brechas do casamento com um cavalheiro que a deixava em casa à lareira para ir beber cerveja nos pubs com os amigalhaços e discutir futebol, ignorando-a. Está noutro documentário, claro. E claro que Madonna foi ao pub com um diretor de fotografia atrás para capturar a ausência do amor conjugal e patenteá-la aos olhos do mundo. Madonna, que tinha tido uma filha, Lourdes, de um personal trainer anónimo, teve um filho com Ritchie, Rocco. De “Rocco e Seus Irmãos”, embora Visconti nunca fosse uma influencia estética, infelizmente. Rocco John Ritchie, mais um nome ridículo.

FOTO Orion Pictures Corporation/Getty Images

Durante este casamento, Madonna interessou-se pela Cabala e o judaísmo e arranjou um rabi privativo, obrigando Ritchie e os filhos a frequentar a sinagoga e a rezar todos os dias. A relação estava condenada, com Ritchie reduzido a um ator secundário da ópera bufa da mulher. A década de 90 estava a acabar e saldou-se no divórcio, o segundo, que Madonna decidiu que não podia ser acrimonioso apesar das brigas e humilhações que suportou e devolveu. Guy Ritchie era talento e Madonna sempre respeitou o talento, e compreendeu-o. Ficou amiga de Sean Penn, que a terá brutalizado ou não, nunca se saberá, e ofereceu a Ritchie a mansão campestre e um gordo saldo no banco. Não que ele andasse precisado, Ritchie pertencia a uma classe sem privações, apesar de querer passar por operário e malandro. Na fase da separação, Madonna começara a interessar-se por África, o Malawi, onde adotou três filhos, um rapaz e duas gémeas, e onde fundou várias obras de caridade. Foi também, na fase britânica, autora de livros infantis que se tornaram best-sellers.

A sua produtora, a Maverick, estava interessada em novos artistas e Madonna continuava a trabalhar, a produzir-se, a produzir gente na qual descobria talento e originalidade. E teve o topete de acionar, ou a Maverick acionou, a Warner Brothers e conseguir um acordo milionário. Curiosamente, Madonna nunca se tornou bilionária e a razão é que fez tudo antes do tempo. A música e as suas mil ramificações na rede e nas redes, em perfumes, trapos, linhas de cosméticos e maquilhagem, galas e patrocínios online, não era tão rentável como é hoje. Honra lhe seja feita, Madonna nunca cantou na mesa de paxás do Golfo Pérsico, nunca recebeu em petrodólares, nunca se humilhou por dinheiro e nunca fez anúncios comerciais, ao contrário de Beyoncé ou Rihanna. Honra lhe seja feita, não existe um frasco ou boião com o nome Madonna. Nem uma marca de peças de couro. Na sua longa carreira, 60 anos, caramba, já?, Madonna Louise Ciccone nunca sacrificou a integridade artística e a vontade. Num encontro com a verrina irónica de David Letterman, em que se sentiu ridicularizada pelo comediante, ela despiu as cuecas e apresentou-as ao nariz dele durante o talk-show. Para cheirar. E mandou-o fuck himself. Letterman ficou sem fala, o que nunca lhe acontecera antes. Anos depois, assinaram um armistício. Madonna colecionou inimigos e detratores e fez tudo para os colecionar.

Em 2012, no intervalo do Superbowl, uma honra que é concedida aos maiores, demonstrou que era a imperatriz pop, a monarca absoluta. O intervalo mais visto de sempre, 114 milhões de espectadores, mais gente do que o próprio Superbowl. Mais uma medalha olímpica.

O álbum “Rebel Heart”, de 2015, inteligentemente, é o resultado de uma diva que sabe que as colaborações com o talento lhe permitem continuar a navegar depois de a voz fraquejar. Do DJ Diplo a Kanye West, Madonna convoca quem quer. Em 2016, o “BillBoard” declara-a Mulher do Ano. Demorou.

O discurso da cerimónia é um discurso feminista, contra o sexismo e contra o preconceito da idade das mulheres. Madonna não está disposta a obedecer, nem a deixar de vestir meias de rede, tiras de cabedal e luvas hardcore. Criticada e incensada, quando ela passa deixa o rasto da soberania. A sua influência na música pop é determinante e visível nas fotocópias que por aí abundam. Tornou-se, com a idade, e tal como se dizia no filme “Chinatown” da má arquitetura e dos gangsters, respeitável. Respeitabilíssima. Rótulo que ela tenta descolar todos os dias. A curiosidade continua a ser o seu motor, mais a disciplina. Se anda nas vielas e becos a descobrir fado ou música cabo-verdiana na fase lisboeta é porque continua a ser uma artista. E uma faz-tudo. A fase lisboeta segue-se à eleição de Donald Trump. Apoiante de Hillary Clinton, à qual ofereceu um concerto em campanha, Madonna fez o que muitos ameaçaram e não concretizaram, mudou de país. Mas não mudou de pátria. Continua a ser americana, desmentindo o provérbio de Scott Fitzgerald de que não há segundos atos nas vidas americanas. Ela vai no quarto, pelo menos.

FOTO Gareth Cattermole/Getty Images

É provável que se canse de Lisboa, como se cansou de Miami depois de ali fazer a sua capital, no tempo das festas e banquetes na mansão de Gianni Versace. Miami foi Roma e como Roma sofreu a decadência do império romano, a seguir ao assassínio do costureiro nas escadarias do senado. A melancolia portuguesa contrasta com o otimismo desta mulher de 60 anos que não ficou pendurada no tempo. Continua a compor, cantar, tocar e aprender novos instrumentos. Novas sprezzaturas. Novas aventuras.

Nada mau para uma vozinha mezzo-soprano do Michigan. Numa entrevista, nos idos de 85, disse que a sua maior influência musical começou por ser Nancy Sinatra, filha de Frank, na canção ‘These Boots Are Made for Walkin’. Estas botas são feitas para andar. O recorde “Guinness” é este: Madonna é a maior mulher de negócios da indústria musical e, segundo os economistas e afins, medidores de todo o sucesso capitalista e pós-capitalista, Madonna é a maior e melhor mulher de negócios de todos os tempos, gerando milhares de milhões de dólares em vendas e mantendo controlo total da produção. É a quarta artista que mais música vendeu no mundo, depois dos Beatles, Elvis Presley e Michael Jackson, e a única mulher do topo da lista. Tornou-se um estudo obrigatório das escolas de economia e gestão. É a mulher mais rica do show business, cerca de 800 milhões de dólares avaliados por baixo (só o dr. Dre entrou no clube dos bilionários, quando a Apple comprou os auscultadores Beats).

A mais rica e a mais bem-sucedida. Mais uma medalha olímpica.

O mundo está a ruir e eu estou a escrever sobre a Madonna. Voltaremos a conversar aos 64 anos. Many years from now, segundo os Beatles.

Saudade e morabeza

fotos d.r.

Madonna escolheu Lisboa para morar, fez da capital a sua casa e também já tem um bar preferido, como qualquer lisboeta. O Tejo Bar, em Alfama, conquistou-a com a sua simplicidade e foi também por lá que se cruzou com alguns dos músicos que colaboram no seu próximo álbum. Ao mesmo tempo, os nomes que passam pelas discretas Lisbon Living Room Sessions também a cativaram. Por enquanto, não existe qualquer confirmação do alinhamento desse disco, mas é público que já existiram sessões de estúdio com o descendente de cabo verdianos Dino D’Santiago e com o guineense Kimi Djabaté. A saudade que conheceu no fado de Celeste Rodrigues, assim como outras sonoridades nacionais, podem também ter influenciado o trabalho discográfico a lançar ainda este ano.

Embora o tempo pareça ser de grande criatividade, esta é também uma fase de dedicação à família. A entrada do filho David Banda nas camadas jovens do Benfica foi um dos motivos apontados para se mudar para Lisboa, mas esta “soccer mom” também se preocupa com a formação dos filhos (estudam no Liceu Francês, em Lisboa e podem estar a caminho da exclusiva St. Julian’s School, em Carcavelos) e com a diversidade de desportos que praticam. O Palácio Ramalhete onde vivem, na Rua das Janelas Verdes, inclui um ginásio (onde Madonna também treina) e é lá que os filhos recebem aulas particulares. Por exemplo, o antigo pugilista Francisco Maximiano ensina artes marciais a David Banda e Mercy James e também já treinou as filhas mais novas, Estere e Stelle, mas as gémeas (que já sabem português) parecem mais cativadas pela dança — onde a mãe é exímia. Conheceram os passos de Michael Jackson na National Portrait Gallery britânica no início do mês passado, numa viagem familiar que passou pela exposição “On the Wall”, mas é no estúdio de casa que o coreógrafo e bailarino português, Gonçalo Cabral, lhes ensina novos passos. O ritmo da música faz parte dos membros mais velhos do clã em Lisboa. Tornados irmãos mais velhos desde que Lourdes Maria e Rocco deixaram de viver com a mãe, David Banda e Mercy James também tocam guitarra e piano.

Os 60 anos de Madonna comemoram-se na quinta-feira, mas ao que o Expresso apurou a festa não acontecerá em território nacional. A cantora rumará a sul, para Marrocos, para uma celebração que durará três dias. Com um grupo de convidados que não irá além de algumas dezenas, Madonna Louise Ciccone vai festejar a uma hora de carro de Marraquexe, num palácio de Vanessa Branson (irmã do multimilionário britânico Richard Branson, fundador da Virgin) onde também Orlando Bloom já soprou as velas. Chegar a Kasbah Tamadot não será um problema para nenhum dos comensais, uma vez que o agora hotel de luxo nas Montanhas do Atlas dispõe de um serviço VIP que começa no interior do aeroporto.

Texto de João Miguel Salvador