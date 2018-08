Salvador Sobral: “Tenho agradecido imenso à vida”

Moderou as palavras e habituou-se a ser tratado de forma especial entre os comuns. Salvador Sobral vive, agora, mais confortável com a fama. E aproveita-a para fazer a música de que gosta, sem abdicar de continuar a tocar com pequenas bandas. “Não posso só tocar a minha música, senão fico louco.” Já com um coração novo a bater no peito, regressou aos palcos com um novo single (‘Mano a Mano’, um poema de Maria do Rosário Pedreira), a que se seguiu uma digressão por Espanha com salas esgotadas para o ouvir. “Lá cantam ‘Amar pelos Dois’ como se fosse aqui.” Foi um ano de crescimento e de nova vida. E de “sorte”. O jovem músico não tem palavras para a família da pessoa a quem o seu coração pertenceu. “O melhor que posso fazer é continuar a estar bem, a ser feliz.”

Costumava dizer que a vida se tinha tornado surreal depois de vencer a Eurovisão. Ainda é assim?

Essa surrealidade já se tornou a minha realidade. Mas acaba sempre por ser surreal, porque não é normal a maneira como eu vivo, a maneira como as pessoas me tratam na rua. Comigo as pessoas são sempre a melhor versão delas.

E isso não é estranho?

A princípio foi, mas já não é. O ser humano adapta-se a tudo. É a minha realidade, adaptei-me a ela, mas não sei se estou superconfortável. As pessoas estão sempre atentas a tudo o que digo e prontas para se sentirem ofendidas. A essa parte não sei se me adaptei bem.

Sente-se atacado por aquilo que diz?

Ainda agora adulteraram o que disse em Espanha sobre o Ronaldo [a imprensa escreveu que tinha dito que era o Cristiano Ronaldo da música, mas que pagava impostos; na realidade, o entrevistador é que lhe perguntou se pagava impostos]. Podia ter sido um problema para o concerto da Madeira. Felizmente não foi porque as pessoas viram que não era verdade.

Passou a medir mais as palavras?

Um bocadinho mais. O exercício que faço é pensar sempre nas coisas boas que isto me trouxe. A fama ainda é uma consequência de poder fazer a música que gosto.

E de ganhar dinheiro.

Há muita malta com muito talento, só que não teve uma Eurovisão. Às vezes, penso que, se calhar, chegaria lá, a ter um público maior, mas ia demorar muito tempo. Como o António Zambujo, que demorou imenso tempo até ter êxito. A Eurovisão foi um salto enorme.

Mas também disse que se queria libertar do peso da Eurovisão. Já conseguiu?

Acho que sim. E foi este ano, depois de cantar com o Caetano Veloso, na Eurovisão em Lisboa. Foi o fechar de um ciclo. E foi bonito.

Houve momentos em que parecia muito desconfortável com a fama. Teve algum tipo de apoio para aprender a lidar com ela?

Não. Eu fiz um transplante e não usei acompanhamento psicológico. Os médicos perguntavam-me se eu queria e nunca senti necessidade. Não é por ser cético. Eu estudei Psicologia, mas nunca senti aquela necessidade de falar com alguém. Tinha a minha família.

Como é que os seus pais reagiram quando disse que queria ser músico?

Eles já tinham uma em casa [a irmã, a cantora e compositora Luísa Sobral]. Já sabiam que ia acontecer. Eu fui estudar Psicologia para Maiorca, tinha 20 anos, e tocava em bares e em restaurantes. Estava a ganhar 100 euros, debaixo da mesa, por espetáculo. Era o Erasmus mais rico. Um dia, liguei à minha mãe e disse: “Olha, vou deixar de ir à escola”, ao que ela respondeu que, então, ia deixar de me dar mesada. Mas nunca levou a mal, achava era que devia estudar música. A minha irmã também me disse o mesmo e, então, fui a Barcelona estudar jazz.

Eles nunca tiveram receio que tivesse uma vida mais instável com a música?

Apesar de sermos betos, os meus pais deram-nos uma educação muito aberta.

O que é isso de ser beto?

Tenho um termo para gajos como eu: ben, betos em negação. Isto é, ser beto que não quer viver com as regras da sociedade beta, como os beijinhos; mais o tia para aqui e para ali; e tratar os pais por você. Eu e a minha irmã sempre fugimos disso. E os meus pais também. O meu pai é músico e a minha mãe trabalhou em publicidade. Tive uma fase de repugnância com esta coisa dos betos, mas depois passou.

Mas tem amigos betos?

Gosto de toda a gente, não é porque foram educados assim que não são boas pessoas. Temos de ser camaleões sociais, saber falar de forma igual com uma pessoa na rua e com a condessa de não sei o quê, amiga da minha avó. Acho que sou assim porque isso se deve à minha necessidade de comunicação, faz com que me queira dar bem com toda a gente.

É por isso que em miúdo gostava de dar nas vistas?

Sempre adorei, só que agora não preciso de fazer nada para chamar à atenção. Chamava a atenção a cantar, sempre a cantar. Lembro-me que, aos 5 anos, cantei na festa da escola. Era muito, muito pequenino, vomitei antes, tinha problemas de nervos. Tinha um medo cénico enorme e isso passou-me em Espanha, quando toquei em bares e restaurantes.

É mais cantor ou compositor?

Completamente intérprete. Agora estamos a alinhavar as coisas para o novo disco, e só tenho três letras e uma canção. Há malta que diz: “tens de compor as tuas coisas”, só que se partir desse momento eu não interpretar tão bem, então prefiro ser melhor intérprete. Mas adoro escrever letras e prosa.

Que histórias contam as suas letras?

São histórias de pessoas. Tenho uma que se chama 180 ou 181 dias (ainda não sei), que é sobre um homem que está em coma num hospital e eu imaginei-me na pele dele, ainda antes de ir eu para o hospital. Tenho uma canção, que ainda não sei se vai entrar, que fiz depois de ler dois livros de seguida, “Ilusões Perdidas”, de Balzac, e “Grandes Esperanças”, de Charles Dickens, que são livros sobre miúdos que saem da província para irem para a capital para serem artistas. Escrevi um bolero.

Como é o seu processo criativo?

Não é aquela coisa romântica de “ah estou inspirado vou escrever”. Não, eu sento-me e digo: tenho de escrever. É uma coisa forçada.

Ainda anda a cantar com pequenas bandas?

Sim, são seis neste momento. É o que faz um músico de jazz, só que a malta quando começa a ter sucesso pensa que tem só de fazer o seu projeto. É um bocado complicado, porque a agência diz-te que não podes ir àquele sítio por tuta e meia, porque depois têm de vender o meu projeto. Não anuncio e vou à mesma à Fábrica de Braço de Prata. Quem lá estiver, está.

Precisa disso para continuar a ser a mesma pessoa?

Sim. Cada música tem o seu encanto. Não posso só tocar a minha, senão fico louco. Há coisas muito giras que posso explorar no Alexander Search, que é uma banda de rock, que não poderei fazer na minha. O mesmo com o Improv Jazz, que é uma banda que tenho com os “Improváveis”, em que improvisamos letras. Agora também tenho a Mutirama, uma banda de música tradicional madeirense de um guitarrista de jazz, o André Santos, que foi procurar músicas muito antigas e agora tocamos com arranjo dele. E há também a Alma Nuestra, onde faço coisas latinas.

Quando chega o novo álbum?

Vamos gravar em novembro, talvez saia em fevereiro. Não sei bem como vai ser a seguir, mas deve haver nova tour, primeiro em Portugal, depois no estrangeiro. Em Espanha toda a gente me conhece. Cantam ‘Amar pelos Dois’ como se fosse aqui. Penso sempre: será que isto alguma vez aconteceu na história da música portuguesa?

E a música portuguesa já está a gostar dela própria?

Acho que sim. Como tudo em Portugal, está cheia de saúde. Mas há poucos sítios de jazz para tocar. Tínhamos de ter mais bares, que não seja só o Hot Club e a Fábrica de Braço de Prata. O Tati agora vai fechar porque vão fazer um prédio para os turistas. É incrível, e depois expulsam os velhotes de Alfama... Mais o Airbnb e o Uber e mais não sei o quê. Coisas da nossa sociedade que não fazem sentido. Agora apanho sempre táxis. Gosto que me tratem mal, que me enganem, isso é que é a vida verdadeira. Já nem telemóvel tenho.

Porquê?

Quero dizer, tenho mas é do outro século. Cansei-me, estava sempre a ler o que as pessoas diziam sobre mim. Aí, o Caetano também foi uma inspiração. Ele não tem telemóvel, nunca teve. Ganhei qualidade de vida.

E tudo isso com um coração novo. Sente-se especial por ter tido a oportunidade de uma segunda vida?

Não. Sinto que tive muita sorte. Podia ter ficado muito tempo no hospital, houve uma data de coisas que podiam ter corrido mal, mas também tive azar porque tive esta doença que ninguém tem.

O seu médico, o cirurgião Miguel Abecassis, disse, na conferência de imprensa após o transplante, que aquele tinha sido “um ato de generosidade e de amor muito grande” e que nos devia fazer refletir.

Um ato de generosidade da pessoa que morreu, não dele. O Miguel Abecassis é um Deus na terra. Sempre que o vejo no hospital há ali uma presença... Este homem salvou a minha vida. E fico com vergonha por estar na presença de um ser superior.

Mas tem refletido?

Tenho refletido mais e agradecido imenso à vida. Todos os dias. Todos os dias, em que acordo e estou bem, agradeço à vida. Não agradeço à pessoa que o fez [o dador] porque não sei quem é, e também não quero saber, mas agradeço à ciência, ao Miguel [Abecassis] e à Medicina. E à vida. Ontem fui jogar à bola, o que era impensável.

Estava calmo no dia do transplante?

Sim, só pedi para porem música. Pensava em coisas logísticas, pequeninas, como ter de fazer a barba. O ser humano tem de se defender de alguma maneira.

Nunca vai saber de quem era esse coração. Mas se pudesse falar com a família da pessoa a quem ele pertencia, o que gostava de lhes dizer?

Acho melhor não falar sobre isso. Qualquer coisa que diga não vai nunca ser justa. Nada que eu diga poderá ser um agradecimento à família. O melhor que posso fazer é continuar a estar bem, a ser feliz.