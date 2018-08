“Segurança Nacional” já tem final anunciado

Sucesso de audiências à escala global e bem cotada pela crítica internacional, “Segurança Nacional” (“Homeland” no original, em inglês) é um valor seguro na programação de qualquer canal, mas todos os sucessos acabam por ter um fim. É o caso da produção do Showtime, transmitida em Portugal pela FOX, cujo final foi agora anunciado por David Nevins, CEO e presidente do canal norte-americano.

Protagonizada por Claire Danes, que interpreta Carrie Mathison, a série estreada em 2011 terminará no próximo ano, com a última leva de capítulos a estrear-se ainda no primeiro semestre. A oitava temporada de “Segurança Nacional” estreia-se em solo norte-americano em junho de 2019 – e é expectável que o mesmo aconteça na FOX, que costuma estrear os episódios menos de 24 horas depois da sua exibição nos Estados Unidos.

As informações foram confirmadas por David Nevins durante a visita de imprensa da Television Critics Association, onde o executivo expressou o seu desagrado com a utilização da palavra “cancelamento” quando a imprensa se refere ao fim de uma série. “Não quero ouvir a palavra cancelamento”, disse, garantindo que não era disso que se tratava em “Segurança Nacional”. O cocriador e showrunner “Alex Gansa vai levar o programa à sua conclusão”.

O responsável pela série já tinha revelado ao “The Hollywood Reporter” que a oitava temporada de “Segurança Nacional”, que conta também com Mandy Patinkin e F. Murray Abraham no elenco, seria a sua última. Mais tarde, Claire Danes fez declarações no mesmo sentido.