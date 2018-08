Idris Elba escreveu as míticas cinco palavras e o mundo Bond ficou em convulsão

Bond é daquelas fábulas que sobreviveram à Guerra Fria, à queda do Muro de Berlim, ao grunge, ao regresso das calças à boca de sino, à Netflix: o mundo progride e Bond adapta-se e foi porventura isso que fez de Daniel Craig um Bond deste tempo como Pierce Brosnan foi do dele, Timothy Dalton menos, Roger Moore mais, George Lazenby quase não conta (mas devia) e Sean Connery foi absolutamente certo naquela rudeza sedutora. Mas agora discute-se o próximo e há um tweet que está a fazer mexer.

Idris Elba tem sido apontado à sucessão de Daniel Craig e um tweet assim, em que “my name’s Elba, Idris Elba” reconstrói as míticas cinco palavras, faz pensar que se trata de provocação ou possibilidade. As reações multiplicam-se entre a euforia, o ceticismo e a incredulidade, mas um dos comentários ao tweet do ator realça uma das qualidades fundamentais para assumir o papel:

Idris Elba nasceu em Londres e está quase a celebrar 46 anos, marcados para 6 de setembro próximo. Na filmografia, que pode ser consultada AQUI, alterna entre o bubble gum dos filmes de super-heróis e a intensidade de American Gangster ou a extravagância de RocknRolla, desse génio chamado Guy Ritchie.