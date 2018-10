Ninguém solta a mão de ninguém. O bolo e o caco

Já sabem, se um dia alguém vos agarrar pelas costas e quiser meter num carro: gritem. Gritem bem alto, digam os vossos nomes. Foi assim há 50 anos. Se voltar a ser assim, estão avisados. Gritem bem alto. No país dos desenganos, não há justificação para o retrocesso voluntário. Ele ganhou, todos perdemos

“O senhor sabe o que é silêncio é? É a gente mesmo, demais”.

(Guimarães Rosa, “Grande Sertão Veredas”)

Lá. O primeiro choro. Logo a seguir, o primeiro ar. O primeiro leite. O primeiro sorriso. O primeiro passo. O primeiro sim. O primeiro não. E o talvez. O mas e o senão. O primeiro oi e o maior adeus. Eu. Fiz-me lá. Sou de lá. Parti, sem os deixar. Ontem regressei, sem lá estar. E voltei a chorar.

Sentada no quarto da rua São Rafael, 22, apartamento 503, Tijuca, observo da janela de vidro e alumínio um fragmento da maior floresta urbana do mundo. No céu, o helicóptero da Polícia Federal, de onde sai uma bota escura e uma perna que ampara uma metralhadora. Nos ouvidos, o som da bola de futebol a estourar no portão. Ainda estou lá, na minha casa de infância do Rio de Janeiro. Há 27 anos parti, mas nunca saí de lá.