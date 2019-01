A tomada de posse de Jair Bolsonaro vista através do Twitter

São muitas as restrições colocadas aos jornalistas numa tomada de posse que, aconteça o que acontecer, ficará na história: é o maior aparato de segurança alguma vez visto em Brasília, que inclui 12 mil polícias, agentes infiltrados e mísseis antiaéreos. O homem a ser empossado, Jair Bolsonaro, vai desfilar com um colete à prova de bala e a esta hora ainda não é o certo se o fará num carro aberto, como é habitual.

Mas se chegar ao Palácio do Itamaraty não é fácil, há outras formas de sentir o ambiente que se vive no primeiro dia de 2019 e de uma presidência que começou com polémica, envolveu um ataque à facada ao na altura candidato do Partido Social Liberal e promete fazer correr muita tinta.

Por agora, no Twitter, ouvem-se cantos inéditos: “Whatsapp, WhatsApp! Facebook, Facebook”

Alguma imprensa parece não ser bem-vinda para alguns apoiantes de Bolsonaro.

Outra é admirada e tem direito a gritos de incentivo.

As restrições aos jornalistas são um dos temas que marca a tomada de posse.

Benjamin Netanyahu é um dos convidados da cerimónia, tal como Marcelo Rebelo de Sousa.