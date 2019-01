Gillette: a tua dignidade oprime-me

O anúncio da Gillette faz o que sempre fizeram milhares de anúncios: não vende uma lâmina de barbear, vende uma atitude. No caso, ser um tipo decente. Mas quando se está acostumado ao privilégio a igualdade parece opressão

Homens ouvem notícias que falam de abusos sexuais e assédio. Uma voz masculina pergunta, jogando com a assinatura da Gillette: “Isto é o melhor que um homem pode conseguir?” Um grupo de rapazes persegue outro e várias imagens sugerem situações de bullying. Na televisão passam imagens de décadas de assédio e abuso explícito supostamente engraçado. E de condescendência instituída. Depois, novas cenas de violência entre miúdos enquanto os mais velhos dizem: “Boys will be boys”. E a voz off pergunta: “Não está na altura de pararmos de desculpar o mau comportamento?” E depois passa-se para a parte positiva: “Finalmente alguma coisa mudou. E não há retorno.” Ouve-se na televisão uma notícia que fala do #MeToo. “Porque nós acreditamos no melhor dos homens”. E nas cenas seguintes são homens a travar outros homens: de assediar mulheres na rua, de fazerem comentários grosseiros a desconhecidas, de lutarem e humilharem outras crianças. “Porque os rapazes que veem agora são os homens de amanhã”.