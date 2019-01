Não digas tudo o que sentes. Chama-se boa educação

O problema de Yann Moix não é ser machista. É até um pouco o oposto: é não ser um cavalheiro. O que só algumas miúdas inexperientes podem tolerar num homem

Não conheço a literatura de Yann Moix mas tenho a certeza de que fico a perder. Conheço uma polémica tonta. Numa entrevista à revista feminina “Marie Claire”, o escritor disse que as mulheres de 50 anos são, para ele, “invisíveis”. “Aos 50 anos, não posso amar uma mulher de 50 anos (...). Acho-as demasiado velhas (...) São invisíveis. Prefiro o corpo de mulheres jovens, é tudo. Ponto. Eu não vou mentir. O corpo de uma mulher de 25 anos é extraordinário. O corpo de uma mulher de 50 anos não é nada extraordinário. Mas eu não tenho a patologia dos homens que se podem se apaixonar por uma mulher de 25 anos.”