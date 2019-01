Brexit: sair do pântano

Se o caminho for o Brexit claro, os conservadores devem escolher um novo primeiro-ministro. Se decidirem ficar na União, devem fazer um referendo e depois marcar eleições antecipadas. Ou brexiteers convictos ou quem queira bater-se por uma Europa muito diferente. Tudo menos o lamaçal que Theresa May e Bruxelas desejam

Como se temia, a tentativa de conseguir o melhor dos dois mundos – sair ficando – ofereceu ao Reino Unido o pior dos dois mundos – ficar saindo. Theresa May, um cadáver adiado que apenas lá continua porque a direita tem mais medo do Corbyn do que de um mau Brexit, quis manter as vantagens do mercado único enquanto saía da União. Foi aquilo a que chamei de hard remain: sai mas continua, no que é mais importante, dependente do que se decida em Bruxelas. Sem poder influenciar. E não me parece que a questão da fronteira entre as Irlandas seja um problema realmente inultrapassável para políticos. É-o porque Londres não quer correr os riscos da decisão que tomou e Bruxelas percebe que está perante uma primeira-ministra fraca e decidiu que o Brexit, a existir, tem de acabar mal.