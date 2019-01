“Politicamente correto”, o incómodo do outro

Da mesma forma que as redes sociais tornaram audível uma cacofonia de vozes, prontas para julgar a “elite”, também tornaram audíveis as vozes dos invisíveis: os imigrantes, os negros, os homossexuais ou as mulheres que recusavam ser reduzidas ao estatuto de mães, esposas, cuidadoras e corpos. O ódio ao “politicamente correto” não é mais do que o incómodo com a descoberta de que o outro existe, tem vontade e nos julga

Na esplanada dos ministérios, o povo gritou, no momento da tomada de posse de Jair Bolsonaro, "WhatsApp, WhatsApp" e "Facebook, Facebook". O facto perturbante de centenas de milhares de pessoas gritarem o nome de duas aplicações de um multinacional não é tão difícil de explicar como parece. Elas atribuem a essas redes sociais a possibilidade de terem passado a ter voz e relacionou isso com a vitória de um candidato que não se limita a falar como elas. Pelo contrário, diz coisas que elas não se atreviam a dizer em público, autorizando-as a vencer a censura social que as calava. E terá sido essa voz que lhes permitiu mostrar que há uma maioria silenciosa que, entre outras coisas, não suporta mais a ditadura do "politicamente correto".

