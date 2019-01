Damares Alves e Maria José Vilaça: a religião no lugar da ciência

Foi Maria José Vilaça que se definiu como “psicóloga católica” e que definiu a ciência que recusa como “ideologia”. A estratégia é a da equivalência entre ciência, por um lado, e a opinião, convicção, ideologia ou moral, por outro. A ministra Damares Alves assume-se como pastora, Maria José Vilaça faz-se passar por psicóloga. Mas o combate é o mesmo: recuar uns séculos e fazer com que o discurso religioso volte a ocupar o espaço da ciência

No baú de tesourinhos deprimentes de Damares Alves, a ministra que festejou a tomada de posse de Bolsonaro com um pitoresco “menino veste azul e menina veste rosa” e que dissera que o sexo entre mulheres era “uma aberração”, foi encontrada uma declaração de 2013 mais esclarecedora: “A igreja evangélica perdeu espaço na história. Perdemos o espaço na ciência quando deixámos a teoria da evolução entrar nas escolas, quando não questionamos. Quando não fomos ocupar a ciência. A igreja evangélica deixou a ciência para lá. ‘Vamos deixar a ciência sozinha, caminhando sozinha’. E aí os cientistas tomaram conta dessa área”.