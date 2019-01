Montenegro: nunca farei a Rio o que Costa fez a Seguro

Quando se foi embora do Parlamento, Luís Montenegro disse: “Eu nunca farei a Rui Rio o que António Costa fez a António José Seguro”. De facto, não esperou por um mau resultado eleitoral, as suas tropas não deram uma semana de sossego ao líder eleito e não criou uma crise interna a um ano e meio das eleições, fê-lo a cinco meses. Ao pé de Montenegro, Costa é um menino

É injusto dizer que Luís Montenegro começou a preparar este mês a revolta contra Rui Rio. É injusto dizer que o anterior líder parlamentar do PSD se indignou com o facto de Manuela Ferreira Leite ter dito que prefere um PSD com menos votos a um PSD de direita. É a enésima vez que o diz. É injusto dizer que está agora a preparar-se para concorrer contra Rui Rio. Luís Montenegro decidiu que queria ser presidente do PSD no dia em que Passos Coelho abandonou a liderança. A partir daí foi tática.