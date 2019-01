A extrema-direita é um gambozino

Para que uma nova direita ganhe fôlego contra a direita tradicional é preciso criar a ideia de que a extrema-direita é uma espécie de gambozino. Não só nunca existiu, como não existe ninguém que a defenda

Foi muitíssimo interessante verificar a reação de alguma direita à ida de Mário Machado ao programa de Manuel Luís Goucha. Interessante, por ser um caso limite. Estávamos a falar de um criminoso, com sequestros, homicídios, espancamentos. Estávamos a falar do facto de tudo isso ter sido escondido dos telespectadores. Estávamos a falar de uma entrevista sem qualquer enquadramento jornalístico, feita num programa de entretenimento, entre panelas e conversas ligeiras, a um nazi muitíssimo violento. Estávamos a falar, enfim, do indefensável. E mesmo assim alguns conseguiram vir a terreiro.