O telefonema de Marcelo: não há má publicidade, mas há boa contra-publicidade

De pouco serve a gravitas das instituições democráticas se ficarmos sem democracia. Marcelo faz bem em descer do pedestal quando a luta pela democracia se faz cá em baixo. Tem riscos, mas é capaz de valer a pena

Já aqui escrevi porque acho que alguns excessos de Marcelo Rebelo de Sousa, mesmo quando replicam o estilo que serve aqueles que comummente chamamos de populistas, têm sido bastante úteis na prevenção contra os demagogos. E essa tem sido uma opção consciente de Marcelo, que não contraria, aliás, a sua natureza. “Neste tempo a melhor maneira de combater o populismo – e a natural maneira se é essa a natureza das pessoas – é ser-se popular não sendo populista”, disse-o numa entrevista que lhe fiz recentemente. Não sei se é o argumento que nasce para justificar a sua vontade de ser muito popular ou se é a sua estratégia que nasce do argumento. A verdade é que o argumento está certo e a estratégia resulta.