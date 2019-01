Estão fartos de jornalistas? Vão adorar os influencers

O mundo do jornalismo está cheio de manipulação. O mundo sem jornalismo é apenas manipulação. Porque os mediadores continuarão sempre a existir, já que a realidade nunca é toda alcançável por todos

No fim de semana do Natal, o meu amigo Luís Pedro Nunes escreveu um artigo, “O Reino Convida”, que merece uma reflexão política. Sem que os seus anfitriões soubessem que ele era jornalista, o Luís Pedro foi convidado para participar numa viagem de instagramers e bloggers de viagens, carros, moda e lifestyle à Arábia Saudita, para assistir a uma prova de Fórmula E (os carros só usam energia elétrica) organizado pela Secretaria de Desporto do governo. Decidiu ir para fazer um trabalho que se tornou bastante útil para nós. O que ele conta é que miúdos de 20 anos “foram tratados como reizinhos, embora colocassem o ar enjoado de quem obviamente merece aquilo e muito mais”. E aquilo foi, por exemplo, um Boeing particular do rei até ao Mar Vermelho, onde foi construído “um oásis de luxo à beira-mar para receber 15 pessoas, em que tudo era tão novo que nem tiveram tempo de tirar os plásticos dos dez jipes ou das sanitas por estrear”.