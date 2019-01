A imundice televisiva onde criminosos se fazem políticos

Na competição pelas audiências, e preparando-se para o enfrentamento com a sua antiga companheira de programa na televisão concorrente, Manuel Luís Goucha convidou para o seu programa da manhã, “Você na TV”, Mário Machado, um condenado por delito comum, para falar das suas opiniões políticas. A acompanhar as suas “declarações polémicas” (assim foi apresentado), tivemos uma sondagem e um vox populi com a edificante pergunta: “Acha que precisamos de um novo Salazar?” Sublinhe-se que não se trata de um programa de informação, capacitado para investigar quem lá leva e os temas que trata. É puro entretenimento. O que exigiria alguma cautela. Os programas, por serem para entreter, não deixam de ter responsabilidades cívicas e éticas. E quando entram no terreno de competência jornalística devem pedir ajuda ou ficar quietos.

