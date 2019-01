A ordem dos desordeiros: a espada, a cruz e o saque

Bolsonaro prometeu “restabelecer a ordem no país”. Os poderes de sempre criaram a desordem institucional, alimentaram o caos político e semearam o ódio. Que tenham tantos dias de sossego como os que deram à última Presidente eleita

A oposição de esquerda a Bolsonaro não esteve presente na sua tomada de posse. Não foi desrespeito pelo resultado eleitoral, que reconheceram. Foi deixar claro que quando se diz que alguém é “fascista” se está a falar a sério. E um democrata não aplaude nunca um fascista. Assumir que a chegada ao poder de Bolsonaro é, mesmo resultando de uma eleição, uma rutura com a democratização do Brasil tem consequências. Aceitar um resultado eleitoral não é normalizar qualquer vencedor. Quando alguém chega ao poder prometendo violar todas as regras básicas do Estado de Direito e da democracia, esmagando as minorias e perseguindo os opositores, não deve ser tratado com bonomia democrática. A promessa de começar já hoje a resistência é a única atitude séria de quem acha que Bolsonaro é um fascista. Menos do que isso seria cumplicidade.