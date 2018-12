Um país não é o Facebook

Para o protesto de sexta-feira faltava um pretexto imediato e um pico de descontentamento. Mas todo este episódio acabou por nos avisar sobre o que poderá vir quando o ambiente assim o propiciar e houver um pretexto claro e ensinou jornalistas e ativistas a traduzirem, no futuro, o que veem nas redes para o que acontecerá na rua. Um país não é como o Facebook.

Quem tenha alguma visibilidade no espaço de opinião e contacto com as redes sociais conhece na pele os fenómenos virais. Sabe que as redes criam uma dupla distorção na militância em torno de causas ou movimentos: em número e em grau. Como as pessoas fazem “ataques” em matilha, parecem sempre imensas. Basta partilharem uma critica e todas atacam o crítico. A “vítima” que leia duzentos comentários com insultos acredita que, fora dali, serão muitos milhares. Mas podem ser pouco mais do que esses duzentos que criaram uma rede entre si. Como o debate despersonalizado, distante e disperso puxa pelo radicalismo retórico, as pessoas também parecem sempre muito mais empenhadas e agressivas do que realmente são. Já me aconteceu muitas vezes conhecer pessoas que parecem umas bestas nas redes e são educadas e ponderadas na vida real. O debate virtual mata a empatia e sem empatia não há tolerância.